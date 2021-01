Testo e significato di Senza fiato di Michele Bravi: ecco una delle nuove canzoni del cantante di Città di Castello, che tra gli autori porta la firma di Federica Abbate.

Michele Bravi è tornato. Esce oggi in tutte le piattaforme di streaming e negli online store La geografia del buio, il suo nuovo album.





Michele Bravi: La geografia del buio e’ dedicato ad un ragazzo speciale

Per chi ha incontrato in maniera forte il peso dell’imprevedibile, vivere la quotidianità è una prigione costante sotto l’insostenibile peso di un dramma potenziale. “Senza fiato” è una dichiarazione d’intenti di chi, passo dopo passo, si affaccia fuori dalla porta di casa e smette di nascondere il proprio viso sotto un cappello di lana.

Testo Senza fiato Michele Bravi

È il pezzo più ritmato dell’album e parla di come sia possibile tornare alla quotidianità. Michele decide di lasciarsi alle spalle il passato, con tutte le conseguenze che ha comportato, e tornare a vivere una vita che lo lasci senza fiato.

Non voglio più̀ fermarmi a considerare le opzioni

Tutti i pro e i contro delle mie azioni

Tutta quante quelle inutili controindicazioni

Non voglio più̀ agire con moderazione

E valutare ogni volta ancora il quando e il come

La causa e l’effetto di ogni mio decisione

Dove inizia l’affetto e finisce l’amore

Io voglio solo vivere ogni secondo

Come fosse l’ultimo, l’ultimo del mondo

Vivere così

Non importa se giusto o sbagliato

Ogni cosa fino a farmi rimanere senza fiato

Rimanere senza fiato

Rimanere senza fiato

Ogni cosa fino a farmi rimanere senza fiato

Rimanere senza fiato

Rimanere senza fiato

Ogni cosa fino a farmi rimanere senza fiato

Non voglio più̀ cambiare

Sempre io per gli altri

Rimanere fermo tra due poli equidistanti

Non vengo più̀ a patti con niente con nessuno

Senza avere mai rimpianti, mai nemmeno uno

Io voglio solo vivere ogni secondo

Come fosse l’ultimo, l’ultimo del mondo

Vivere così

Non importa se giusto o sbagliato

Ogni cosa fino a farmi rimanere senza fiato

Rimanere senza fiato

Rimanere senza fiato

Ogni cosa fino a farmi rimanere senza fiato

Rimanere senza fiato