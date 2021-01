Lupin 2 ci sarà! Netflix rinnova ufficialmente la serie con Omar Sy

Oggi Netflix ha una bella notizia per i fan di Omar Sy e per chi, come noi, ha divorato la prima stagione di Lupin (leggi la recensione). Come era prevedibile, visto il finale aperto, la serie avrà una seconda stagione. La piattaforma streaming ha infatti ufficializzato oggi la notizia

Il fenomeno mondiale Lupin tornerà nell’estate 2021 con 5 nuovi episodi diretti da Ludovic Bernard (The Climb) e Hugo Gélin (Love at second sight). In occasione dell’annuncio Netflix rilascia anche una speciale featurette in cui Omar Sy racconta tutti i volti di Assane Diop. Arsenio Lupin è conosciuto per il suo abito. Assane Diop, invece, per la sua voce, il suo atteggiamento e la sua mente, capaci di seminare il caos nella società. Nel cast, oltre ad Omar Sy, ci saranno Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab.

La serie è stata creata da George Kay in collaborazione con François Uzan e diretta da Ludovic Bernard (episodi 6 e 7) e Hugo Gélin (episodi 8, 9 e 10). L’attore francese noto per Quasi amici ha detto che visti i mille volti del protagonista Lupin è il personaggio ideale per un attore. Nella seconda stagione potremo capire se il ladro gentiluomo sarà catturato dato che il poliziotto nel finale aveva scoperto la sua identità. Sarà poi interessante capire anche la fine che ha fatto il figlio, scomparso e rapito. Non mancheranno poi altri travestimenti, furti e segreti più o meno importanti.

Ecco il post sul rinnovo di Lupin 2 e l’intervista a Omar Sy:

Assane non perde il vizio di giocare con le lettere. E con i nostri sentimenti. Quanto manca all’estate??? LUPIN parte 2, in arrivo. pic.twitter.com/OzmhJzjO1c — Netflix Italia (@NetflixIT) January 28, 2021

Tutti i volti di Assane Diop | Lupin | Netflix

Watch this video on YouTube