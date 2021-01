Star Wars, il possibile esordio di Robert Downey jr: cosa c'è di vero?

Nulla di sicuro, ma si parla di un possibile esordio di Robert Downey Jr. nel franchise cinematografico di Star Wars. Secondo i fan, l’ex interprete di Iron Man potrebbe interpretare il grand’ammiraglio Thrawn, ma al momento l’ipotesi sembra non realizzabile secondo le ultime voci di corridoio. Ricordiamo come la lunga e fortunata collaborazione tra l’attore e il Marvel Cinematic Universe ha visto la sua conclusione in Avengers: Endgame con la morte di Tony Stark. Il celebre attore si è lasciato alle spalle la corazza di supereroe hi-tech per nuove avventure cinematografiche. Sicuramente, Robert Downey Jr, per tutti sarà ricordato come il mitico Iron Man, ma è anche giusto che la star di Hollywood la si veda anche in altri ruoli, anche meno iconici rispetto a quelli interpretati in passato.

STAR WARS: IL FUTURO DI ROBERT DOWNEY JR?

Il futuro professionale di Robert Downey jr. potrebbe essere l’universo di Star Wars. Al momento è solo un rumor lanciato sul web da Noah Outlaw di Kessel Run Transmissions. Chi è amante di Star Wars sappiamo come la fonte che abbiamo citato sia abbastanza attendibile in tale campo. Il tweet in cui annunciava tale ipotesi è stato infine cancellato, ma è rimasto online per diverso tempo, tanto da far esplodere il fandom di Star Wars e dell’ex avenger. Il messaggio era il seguente: “Lucasfilm ha parlato con Roberto Downey Jr. in merito a un futuro progetto di ‘Star Wars’. RDJ non sarà Thrawn”.

INFORMAZIONI SU THRAWN

Nel corso della seconda stagione di The Mandalorian è stato tirato in ballo il personaggio del grand’ammiraglio Thrawn. Un nome che non è passato inosservato ai fan di Star Wars. Anche se il personaggio non è ancora apparso fisicamente nello show, si ipotizza che possa essere un character topico di qualche futura produzione legata al franchise. Molti hanno ipotizzato che il personaggio in questione possa avere il volto di Robert Downey Jr. Sarà così?

Per aggiornamenti sull’universo di Star Wars continuate a seguirci!