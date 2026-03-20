Sta per iniziale il Serale di Amici 25: tutto su questa edizione

Al via Il Serale di Amici 25. Domani, sabato 21 marzo, dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios di Roma, Maria De Filippi inaugura in prima serata su Canale 5 la venticinquesima edizione del suo talent show.

Tutto è pronto, e dopo questo lungo periodo fatto di costanza, impegno e disciplina per i 17 ragazzi che hanno conquistato l’accesso al serale prende il via la fase più importante del programma, quella in cui possono presentarsi e farsi conoscere dalla grande platea del prime time e che decreta il vincitore assoluto di questa venticinquesima edizione.

Edizione di cui cura la direzione artistica, per il sesto anno consecutivo, il coreografo internazionale Stéphane Jarny che, con il suo estro creativo e la sua innovativa visione scenica, guida un cast stellare di oltre 35 ballerini professionisti. Anche quest’anno scendono in campo 3 squadre ma solo un allievo sarà il vincitore.

Le Squadre del serale di Amici 25

SQUADRA ANNA PETTINELLI – EMANUEL LO

GARD (Gabriele), cantautore, 18 anni, vive a Genova

OPI (Simone), cantautore, 24 anni, viene da Bonate Sopra (Bergamo)

VALENTINA, cantante, 22 anni, viene da Santarcangelo di Romagna (Rimini)

ALESSIO, ballerino, 19 anni, viene da Taranto

KIARA, ballerina, 22 anni, ha origini italiane e vive a Toronto in Canada

SQUADRA ALESSANDRA CELENTANO – RUDY ZERBI

CATERINA, cantautrice, 22 anni, viene da Bergamo, vive a Minorca

ELENA, cantautrice, 20 anni, viene da Firenze.

PLASMA (Antonio), cantautore, 25 anni, viene da Genova

RICCARDO, cantautore, 19 anni, vive a Malnate (Varese)

ANTONIO, ballerino, 19 anni, viene da Castrovillari (Cosenza)

EMILIANO, ballerino, 17 anni, vive a Roma

NICOLA, ballerino, 23 anni, viene da Montegranaro (Fermo)

SQUADRA LORELLA CUCCARINI – VERONICA PEPARINI

ANGIE (Angelica), cantautrice, 24 anni, viene dalla provincia di Cagliari, ma vive a Milano

ANGIE (Angelica), cantautrice, 24 anni, viene dalla provincia di Cagliari, ma vive a Milano LORENZO, cantante, 18 anni, viene da Verona

MICHELE, cantautore, 21 anni, viene da Rovigo

ALEX (Alexandru), ballerino, 20 anni, viene da Monterotondo (Roma)

SIMONE, ballerino, 21 anni, viene da Roma

Chi sono i giurati di Amici 25

Le poltrone dei giurati del Serale diventano quattro: l’amatissimo cantautore, musicista e produttore discografico Gigi D’Alessio, capace di unire e coinvolgere con la musica intere generazioni, si unisce ai giudici confermati: Amadeus, grande professionista e conoscitore assoluto del mondo musicale, Elena D’Amario ballerina nazionale e internazionale e coreografa al suo secondo anno da giurata del talent, e Cristiano Malgioglio, storico paroliere di grandi brani che fanno parte della storia della musica italiana Nel cast del talent Amici in un ruolo tutto da scoprire ci sarà anche il conduttore e autore radio e tv Alessandro Cattelan.