Scuola 2020: ecco in quali casi si rischia la bocciatura

Solo pochi giorni fa il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha fornito agli studenti tutti i dettagli sulla conclusione di quest’anno scolastico. Come saprete, alla luce dell’emergenza Coronavirus, gli esami di maturità saranno comprensibilmente molto diversi rispetto ai precedenti. Ci sono infatti importanti dettagli che vale la pena di approfondire!

Uno degli aspetti più controversi che riguardano, in generale, la conclusione della scuola nel 2020 è senza dubbio l’argomento bocciatura o la mancata ammissione agli esami di maturità.

A un mese circa dall’avvio della maturità, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina conferma che gli esami “Saranno in presenza perché sono un momento importantissimo”.

Durante una conferenza stampa, la ministra ha confermato inoltre che le prove inizieranno dal 17 giugno e non prevederanno i classici tre scritti. Solo un esame orale, della durata massima di un’ora.

Per le pagelle di fine anno, niente bocciature tranne poche eccezioni, come gravi provvedimenti disciplinari o troppe assenze già prima della pandemia. Per tutti, sottolinea la ministra, ci sarà una valutazione seria ma anche la possibilità di recuperare le insufficienze a settembre. scuola

Bocciature (e non ammissioni all’esame) sono possibili, dunque solo in casi molto particolari, come i provvedimenti disciplinari gravi o per altri rari casi che comunque prevedono l’unanimità del consiglio di classe. Per esempio, se lo studente era assente a troppe lezioni già prima dell’epidemia da Coronavirus. :

Per tutti gli altri la promozione è assicurata, ma ci sarà comunque una valutazione seria sull’andamento scolastico, ma rimandata a settembre: “È stato un anno diverso per tutti. Nessuno studente doveva essere lasciato indietro. Ma serve una valutazione seria. Le insufficienze saranno presenti nei documenti. Nessun sei politico. Se i voti sono sotto la sufficienza lo studente avrà la possibilità (e il diritto) di recuperare a settembre”, la ministra Azzolina rassicura.