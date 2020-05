Maturità 2020: come funziona e cosa cambia, tutti i dettagli

Ieri pomeriggio il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, in occasione di un Q&A in Parlamento, ha fornito agli studenti maturandi di quest’anno tutti i dettagli della Maturità 2020. Come saprete, alla luce dell’emergenza Coronavirus, la Maturità di questt’anno sarà comprensibilmente molto diversa dalle precedenti.

Quello che sappiamo da ormai diversi giorni sulla Maturità 2020 è che sarà composta da un solo esame orale lungo, che gli orali prenderanno il via dal 17 giugno e che saranno in presenza. Ma ci sono anche tanti altri nuovi dettagli che vale la pena di approfondire!

Come funziona la Maturità 2020? Tutto quello che c’è da sapere!

A breve, vi infomiamo, verrà pubblicat l’Ordinanza ufficiale relativa agli esami. Servono infatt ancora alcuni passaggi tecnici prima della sua approvazione.



Ecco intanto cosa ha detto la Ministra in Parlamento:

– Gli Esami di Stato avranno inizio il prossimo 17 giugno

– Il colloquio, in presenza, durerà circa un’ora

– La commissione sarà composta da membri interni e un presidente esterno

– Nel colloquio si valorizzerà quanto realmente svolto dagli studenti.

Ecco tutti i passaggi della Maturità in arrivo:



a) la discussione di un elaborato sulle discipline di indirizzo. L’argomento sarà concordato prima

b) la discussione di un breve testo di lingua e letteratura italiana studiato durante il quinto anno

c) l’analisi di un materiale scelto e proposto dalla commissione sulla base di quanto svolto durante l’anno

I candidati esporranno anche le esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e le conoscenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”. La prova orale potrà valere fino a 40 punti, mentre il percorso di studi dell’ultimo triennio potrà essere valutato fino a un massimo di 60 punti. È necessario raggiungere il punteggio minimo di 60/100 per conseguire il diploma.

Alla luce degli eventi ci sentiamo in dovere di fare agli studenti maturandi di quest’anno un augurio particolare! In bocca al lupo ragazzi!