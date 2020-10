Il testo del nuovo DPCM di ottobre, contenente ulteriori restrizioni, è stato firmato da Conte e dal ministro della Salute Speranza il 12 ottobre. Le nuove disposizioni resteranno in vigore per 30 giorni (fino al 13 novembre 2020).

Esclusa la possibilità di un nuovo lockdown, Palazzo Chigi prevede la possibilità di chiusure selettive di alcune attività e instaurazione di zone rosse laddove ci fossero focolai e boom di contagi.

In attesa che venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ecco la bozza di testo già disponibile (fonte Money.it) con le principali novità.

🔴 Conte firma DPCM ottobre: testo e novità ⤵️ https://t.co/vy7s5AT5ul — Money.it (@moneypuntoit) October 13, 2020

Obbligo di mascherina e restrizioni sport

Il decreto conferma innanzitutto l’obbligo di mascherina sempre e ovunque, è dunque necessario averla sempre con sé e indossarla nei luoghi al chiuso, diversi dalle abitazioni private, e in tutti i luoghi all’aperto. Questo a eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Professionisti e dilettanti che praticano sport di contatto a livello agonistico o di base possono continuare a farlo nel rispetto dei protocolli previsti.

Sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di tipo amatoriale.

Nel DPCM torna la didattica a distanza per le superiori?

Per la scuola la richiesta di ritornare alla didattica a distanza nelle scuole superiori da prevedere con il nuovo DPCM è arrivata nella giornata del 12 ottobre da alcuni presidenti di Regione. Deciso è arrivato il no della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, ma nulla è definitivo.

Stop a feste in casa e chiusura dei locali dopo le 24