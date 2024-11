Grammy 2025: Beyoncé l’artista più nominata di sempre

Ieri, venerdì 8 novembre sono state annunciate le nomination dei Grammy Awards 2025 che la domenica del prossimo 2 febbraio decreterà chi sono gli artisti più apprezzati di quest’ultimo anno.

La 67ª cerimonia si terrà alla Crypto.com Arena di Los Angeles e verrà trasmessa in diretta sulla rete CBS e in streaming su Paramount+, dove i telespettatori potranno seguire la premiazione.

Tra questi troviamo Sabrina Carpenter, per la prima volta in gara per la categoria Best pop vocal album con il suo Short ‘n Sweet e Billie Eilish con Hit Me Hard and Soft.

E poi c’è Ariana Grande con Eternal Sunshine, la stella in ascesa Chappell Roan con The Rise and Fall of a Midwest Princess e infine Taylor Swift con The Tortured Poets Department.

In lizza per il premio Best New Artist, ci sarà anche Chappell Roan, che è anche una delle artiste con più nomination, Doechii, RAYE, Teddy Swims e altri.

Candidata per la categoria Song of the Yearc’è ancora lei: Queen Bey con Texas Hold ’Em di Beyoncé, Billie Eilish con Birds of a Feather, Chappell Roan con Good Luck, Babe!, Lady Gaga e Bruno Mars con Die With a Smile, Please Please Please di Sabrina Carpenter e Taylor Swift e Post Malone con la loro Fortnight.

Beyoncé, con queste nomination ha raggiunto la cifra di 99 candidature totali, di cui 11 solo quest’anno, tra cui Best Country Solo Performance, Best Country Song, Best Country Solo, diventando l’artista più nominata della storia dei Grammy.

Puoi trovare la lista con tutte le nomination dei Grammy 2025 sul sito ufficiale Grammy.com.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy)

Qual è il vostro artista preferito candidato ai Grammy 2025?