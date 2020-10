Sarà Adele a presentare il Saturday Night Live del 24 ottobre

Sabato 24 ottobre, la cantante Adele sarà al Saturday Night Live in veste di conduttrice. Un compito inedito in cui i fan vedono l’occasione perfetta per presentare il suo nuovo album. Ecco le parole dell’artista di Hello per annunciare questa partecipazione:

Dannazione, sono così entusiasta! E anche assolutamente terrorizzata! Sarà la prima volta che conduco. Ho sempre voluto farlo, ma il momento non era mai quello giusto. Ma se c’è mai stato un momento giusto per qualcuno di noi di buttarsi a occhi chiusi e sperare per il meglio, è il 2020, giusto? Saranno passati quasi 12 anni dal giorno in cui sono apparsa per la prima volta nello show, durante un’elezione. Che ha poi lanciato la mia carriera negli Stati Uniti, quindi sembra che il cerchio si chiuda e non potrei proprio dire di no!.

Secondo alcuni insider, inoltre, l’uscita di un nuovo singolo potrebbe verificarsi il 30 novembre. Un periodo di tempo molto breve mancherebbe ancora, dunque, se pensiamo che l’ultimo album di Adele è stato rilasciato ormai cinque anni fa.

All’inizio di quest’ anno, invece, prima che scoppiasse l’emergenza Coronavirus, Adele aveva dichiarato che il suo quarto album di inediti sarebbe uscito questo settembre. Affermazione poi smentita dal suo manager Jonathan Dickins, che aveva detto:

Non sarà rilasciato a settembre, uscirà quando uscirà. Siamo tutti sulla stessa barca, stai facendo delle cose e poi all’improvviso il mondo si ferma. Il disco arriverà quando sarà pronto. Non posso ancora fissare una data. La musica l’abbiamo, ma ci stiamo ancora lavorando.

Nel frattempo, come vi abbiamo raccontato, si è parlato anche di una possibile collaborazione con Katy Perry dopo che quest’ultima ha pubblicato uno scatto nostalgico, accompagnato da una frase che sembrava ricondurre proprio ad Adele.