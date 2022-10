Adele ha pubblicato il video di I Drink Wine dall’album 30

Adele ha appena pubblicato il videoclip ufficiale di I Drink Wine, una delle canzoni più amate del suo ultimo album 30.

Questo è il terzo pezzo del disco ad avere un video, dopo Easy on Me e Oh My God.

Il video è diretto da Joe Talbot, premiato come miglior regista al Sundance Film Festival per il suo film d’esordio The Last Black Man In San Francisco.

Nella clip la cantante galleggia lungo un fiume mentre sorseggia elegantissima un bicchiere di vino rosé, circondata da un gruppo di nuotatori.

Ecco il video di I Drink Wine

Ecco come Adele ha commentato l’uscita del video

“Ho trascorso la notte più adorabile la scorsa notte con qualcuno di voi. Grazie mille per essere venuti. Sono lieta di avervi incontrati tutti individualmente, mi ha davvero riscaldato il cuore conoscervi un po’. Il video di I drink wine è fuori ora. Grazie Joe Talbot per aver creato un mondo per il video e per aver messo insieme la più incredibile quantità di creativi, sei così pieno di talento e sono onorata di aver lavorato con tutti voi“.

Adele darà finalmente il via a Weekends With Adele, la sua residenza a Las Vegas al Caesar’s Palace, il 18 novembre, e consisterà in 32 show fino alla fine di marzo 2023.

Agli inizi di quest’anno l’artista aveva annunciato, tra le lacrime, di essere stata costretta a rinviare all’ultimo minuto le date, a causa della diffusione del Covid nel suo staff.

