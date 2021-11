Adele – Cry your heart out: audio, testo e traduzione

Adele ha pubblicato Cry your heart out, uno dei brani dal suo nuovo disco, 30, rilasciato venerdì 19 novembre. Si tratta di 12 tracce più 3 bonus track presenti solo nell’edizione deluxe del disco, disponibile in esclusiva nei negozi Target.

Audio Cry your heart out di Adele

Testo Cry your heart out di Adele

Cry your heart out

It’ll clean your face

When you’re in doubt

Go at your own pace

Cry your heart out

It’ll clean your face

When you’re in doubt

Go at your own pace

When I walk in a room, I’m invisible, I feel like a ghost (Uh, uh, uh, uh, uh)

All my friends keep telling me this feeling won’t last, hm (Uh, uh, uh, uh, uh)

I can’t get no release, I’m so tired of myself, I swear I’m dead in the eyes (Uh, uh, uh, uh, uh)

I have nothing to feel, no more, I can’t even cry (Uh, uh, uh, uh, uh)

When will I begin to

Feel like being in here

Hanging by a thread

My skin’s caved

But I can’t stop wavering

I’m catching than most get

Cry your heart out

It’ll clean your face

When you’re in doubt

Go at your own pace

Cry your heart out

It’ll clean your face

When you’re in doubt

Go at your own pace

When I wake up I’m afraid of the idea of facing the day

I wanna ride this thing home, on my own, can go all the way

Please stop calling me, it’s exhausting, there’s really nothing left to say

I created this storm, it’s only fair I have to sit in its rain

When will I begin to

Feel like being in here

Hanging by a thread

My skin’s caved

But I can’t stop wavering

I’m catching than most get

Cry your heart out

It’ll clean your face

When you’re in doubt

Go at your own pace

Cry your heart out

It’ll clean your face

When you’re in doubt

Go at your own pace

Uh, uh, uh, uh, uh

Uh, uh, uh, uh, uh

All of this keeping up, but no feeling

Keep yourself now before it’s too late

In the end it’s just you, stop drowning

And wave your lovers, you’re useless without you

Cry your heart out (Cry, yeah)

It’ll clean your face

When you’re in doubt

Go at your own pace

Traduzione Cry your heart out di Adele

Piangi a squarciagola

Ti pulirà il viso

Quando sei in dubbio

Vai al tuo ritmo

Piangi a squarciagola

Ti pulirà il viso

Quando sei in dubbio

Vai al tuo ritmo

Quando cammino in una stanza, sono invisibile, mi sento come un fantasma (Uh, uh, uh, uh, uh)

Tutti i miei amici continuano a dirmi che questa sensazione non durerà, hm (Uh, uh, uh, uh, uh)

Non riesco a liberarmi, sono così stanca di me stesso, giuro che sono morta negli occhi (Uh, uh, uh, uh, uh)

Non ho niente da sentire, non più, non riesco nemmeno a piangere (Uh, uh, uh, uh, uh)

Quando comincerò a?

Sembra di essere qui

Appesa a un filo

La mia pelle è crollata

Ma non riesco a smettere di vacillare

Sto catturando la maggior parte di quelli che ottengono

Piangi a squarciagola

Ti pulirà il viso

Quando sei in dubbio

Vai al tuo ritmo

Piangi a squarciagola

Ti pulirà il viso

Quando sei in dubbio

Vai al tuo ritmo

Quando mi sveglio ho paura dell’idea di affrontare la giornata

Voglio portare questa cosa a casa, da sola, posso andare fino in fondo

Per favore, smettila di chiamarmi, è estenuante, non c’è davvero più niente da dire

Ho creato questa tempesta, è giusto che mi sieda sotto la sua pioggia

Quando comincerò a?

Sembra di essere qui

Appesa a un filo

La mia pelle è crollata

Ma non riesco a smettere di vacillare

Sto catturando la maggior parte di quelli che ottengono

Piangi a squarciagola

Ti pulirà il viso

Quando sei in dubbio

Vai al tuo ritmo

Piangi a squarciagola

Ti pulirà il viso

Quando sei in dubbio

Vai al tuo ritmo

Uh, uh, uh, uh, uh

Uh, uh, uh, uh, uh

Tutto questo tenere il passo, ma nessun sentimento

Tieniti adesso prima che sia troppo tardi

Alla fine sei solo tu, smettila di annegare

E saluta i tuoi amanti, sei inutile senza di te

Piangi il tuo cuore (piangi, sì)

Ti pulirà il viso

Quando sei in dubbio

Vai al tuo ritmo