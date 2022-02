Brit Awards 2022: trionfa Adele, tutti gli altri vincitori

Adele ha ottenuto ben tre premi ai Brit Awards 2022 che si sono tenuti ieri sera in diretta sul palco della The O2 Arena di Londra, con la conduzione di Mo Gilligan.

L’artista è stata la più premiata della serata con i suoi tre riconoscimenti che sono tra i più importanti della manifestazione, arrivata alla sua 42esima edizione.

Nella lista dei trionfatori troviamo inoltre Ed Sheeran (che si è esibito con Bad Habits), Billie Eilish e Dua Lipa.

Anche Olivia Rodrigo ha portato a casa uno dei premi, la sua Good 4 U ha vinto infatti come miglior canzone internazionale.

Nessun premio è stato consegnato ai Maneskin anche se le due nomination (International Group of the year e International Song of the year) si aggiungono alle innumerevoli soddisfazioni realizzate dalla band di recente.

Il gruppo si è fatto notare sul red carpet ed è anche salito sul palco per presentare i vincitori della categoria British Group.

Ecco tutti i vincitori dei Brit Awards 2022

British Artist of the Year: Adele

British Album of the Year: “30” di Adele

British Song of the Year: “Easy On Me” di Adele

Songwriter of the Year: Ed Sheeran

International Song of the Year: “Good 4 U” di Olivia Rodrigo

Best Pop/R&B Act: Dua Lipa

Best Alternative/Rock Act: Sam Fender

Best Dance Act: Becky Hill

Best Hip Hop/Rap/Grime Act: Dave

British Group: Wolf Alice

International Artist of the Year: Billie Eilish

International Group of the Year: Silk Sonic

Best New Artist: Little Simz

Rising Star: Holly Humberstone

British Producer of the Year: Inflo

Cosa ne pensate della vittoria di Adele ai Brit Awards?