Adele costretta a rinviare gli spettacoli a Las Vegas (video)

Adele, a sole 24 ore dall’inizio che era stato programmato, si vede ora costretta ad annullare gli spettacoli della sua residency, previsti a Las Vegas.

La causa è purtroppo, ancora una volta, la diffusione del Covid. Ecco la spiegazione carica d’amarezza della cantante che via social ha scritto ai fan per annunciare la sua difficile decisione:

“Mi dispiace così tanto, ma lo show non è pronto. Metà della mia squadra ha il Covid ed è stato impossibile finire di preparare lo spettacolo. Sono stata sveglia nelle ultime 30 ore per cercare di salvare lo spettacolo ma non c’è più tempo. Mi dispiace che sia così all’ultimo minuto. Sono così arrabbiata e imbarazzata. Stiamo riprogrammando tutte le date, ci stiamo lavorando proprio ora. Finirò il mio spettacolo”.

I concerti di Adele a Las Vegas sarebbero dovuti iniziare oggi e terminare ad aprile. 12 settimane in cui l’artista britannica avrebbe presentato dal vivo i 12 brani del suo ultimo lavoro, 30.

Un album in cui è racchiuso un lento e profondo cambiamento interiore dell’artista che negli ultimi anni ha rimosso molti strati della sua personalità aggiungendone altri, del tutto nuovi.

Il suo sarebbe stato un ritorno sul palco dopo 5 lunghi anni di assenza. La cantante, ad ogni modo, ha rassicurato chiarendo di essere già al lavoro per riprogrammare le date al Caesar Palace della città del Nevada, capitale del divertimento.

Solo pochi giorni, fa la rivista The Sun ha rivelato che per questi concerti residenziali Adele avrebbe guadagnato 600 mila euro a serata per un totale di 14 milioni e 300 mila euro.

Una cifra che la cantante avrebbe ripartito con lo staff e che non rappresentano il valore della sua preziosa arte, in cui Adele mette davvero tutta se stessa, comprese le sue fragilità.