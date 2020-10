Alexandria Ocasio-Cortez gioca a Among Us su Twitch: è record (video!)

Del successo a dir poco straordinario di Among Us su Ginger Generation vi abbiamo parlato in questa occasione. Ma chi l’avrebbe mai detto che il videogame indie avrebbe conquistato anche una politica come Alexandria Ocasio-Cortez?

Alexandria Ocasio-Cortez gioca a Among Us in diretta su Twitch

Nelle scorse ore, la deputata democratica ha deciso di collegarsi su Twitch per giocare con i suoi follower. Il motivo? In vista delle elezioni, la politica ha scelto una piattaforma e un videogioco amatissimo dai giovani per sensibilizzarli al voto.

Anyone want to play Among Us with me on Twitch to get out the vote? (I’ve never played but it looks like a lot of fun) — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) October 19, 2020

Alexandria Ocasio Cortez ha poi mantenuto la promessa. Una volta collegatasi ha iniziato a giocare con gli utenti collegati, trasformandosi così all’occorenza anche in un impostore.

Come saprete, infatti, Among Us è un gioco di ruolo super divertente nel quale un gruppo di astronauti deve portare a termine una missione. Ma questi stessi astronauti sono minacciati da uno o due impostori che ne mettono in serio rischio l’incolumità.





Among Us permette agli utenti di interagire fra di loro anche in chat, dando loro la possibilità di capire (o di intuire) chi potrebbe essere l’impostore.





Fra gli streamer che hanno partecipato a questa incredibile partita online troviamoa anche la collega deputata Ilhan Omar e ad altri streamer come Pokimane, DrLupo, Myth, Maia, Jacksepticeye, MoistCr1TiKaL, Hasanabi e Disguised Toast.

AOC live su Twitch con Among US: è (quasi) record!

Lo streaming di Alexandria Ocasio-Cortez su Twitch è stato un successo a dir poco clamoroso. Alla live si sono infatti collegati 435.000 utenti unici, un record battuto in tempi non sospetti su Twitch solo da Drake e da Ninja!





Qui sotto trovate il video integrale dello streaming su Twitch di