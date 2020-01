Sanremo 2020: gli ospiti ufficiali delle cinque serate

Si è tenuta stamattina la prima conferenza stampa di Sanremo 2020 che andrà in onda dal 4 all’8 febbraio su Rai 1.

In presenza dell’Amministratore delegato Fabrizio Salini, del sindaco di Sanremo e di Antonio Marano di Rai Pubblicità, è confermato il cast di ospiti proposto dal Direttore artistico Amadeus.

Quest’ultimo ha subito chiarito che il suo Festival di Sanremo sarà qualcosa di mai visto, a cominciare dalla presentazione dei Big. Che come sappiamo è stato presentato nel suo speciale Lotteria Italia dei Soliti Ignoti. Il conduttore ha finalmente ufficializzato i nomi degli ospiti che certamente parteciperanno alla manifestazione. Amadeus specifica che con altri ci sono delle trattative in corso.

Prima serata: Diletta Leotta e Rula Jebreal, il rapper Salmo, Kim Rossi Stuart, Pierfrancesco Favino, Emma Marrone

Seconda serata: Emma D’aquino, Laura Chimenti e Sabrina Salerno

Terza serata: Monica Bellucci, Francesca Sofia Novello, una sorpresa non ancora confermata che per Sanremo rappresenterebbe un grande ritorno dopo tanti anni

Quarta serata: Georgina Rodriguez, Alketa Vejsiu, Lewis Capaldi, Massimo Ranieri con Tiziano Ferro, Mika e Roberto Benigni

Quinta serata: Antonella Clerici e Emma D’Aquino, Dua Lipa, Johnny Dorelli

Quinta serata: Diletta Leotta, Sabrina Salerno e Francesca Sofia Novello, Mara Venier, Diego Abantatuono, Paolo Rossi, Massimo Ghini

Come già anticipato, Tiziano Ferro sarà presente per tutte le cinque serate del Festival e così anche Rosario Fiorello.

A questi nomi, si si aggiungeranno altri ospiti che verrano comunicati in questa settimana. Tra le partecipazioni ancora in fase di trattativa, anche Albano e Romina che dovrebbero presentare un inedito, per la prima volta dopo 25 anni, scritto da Cristiano Malgioglio. Tra gli ospiti di Sanremo 2020 potrebbero esserci anche Ultimo (serata conclusiva) e Zucchero.