Sanremo 2020: la reazione e i meme del web al litigio di Bugo e Morgan

Bugo e Morgan litigano in diretta sul palco dell’Ariston. Non era mai successo in tutti i 70 anni della storia del Festival che un concorrente scappasse dal palco durante l’esibizione. Litigio vero? Abile mossa per far parlare di sé? Si mormorava che Morgan voleva andarsene dal Festival, solo indiscrezioni?

RAGA STANNO DICENDO CHE MORGAN HA CAMBIATO IL TESTO DELLA CANZONE E BUGO È ANDATO VIA. #Sanremo2020 — Trash Italiano (@trash_italiano) February 8, 2020

Chi fino alle 1.40 ha retto alla diretta della quarta puntata di Sanremo è stato premiato. La rete ha ovviamente ringraziato per questa perla del trash, sì questa volta possiamo dirlo, e ha così reagito.

NO RAGA IO A TERRA, BUGO CHE DAL NULLA È ANDATO VIA DAL PALCO, AMADEUS CHE NON SAPEVA PIÙ COSA DIRE, MORGAN CHE LO HA RINCORSO, IO NON LO SO, STIAMO FACENDO LA STORIA#Sanremo2020 — Paola. 🐧🐍 (@Iperborea_) February 8, 2020

Io morta perché Bugo manco voleva scendere le scale E POI SE NE VA PORTANDOSI I FOGLI DEL NUOVO TESTO no vabbè troppa adrenalina Amadeus puoi andare avanti fino alle quattro ora #Sanremo2020 — Eli (@eliscrivecose) February 8, 2020

Ho due motivi per ringraziare Bugo:

1) per avermi fatto svegliare;

2) per averci risparmiato dalla canzone di Morgan. #Sanremo2020 — Alessandra Calì (@AleCal_97) February 8, 2020

– Morgan insulta Bugo con un testo improvvisato

– Bugo realizza e lo molla sul palco

– Fiorello buttato sul palco per improvvisare

– La Clerici in panico

– Amadeus confuso

– La pavone si esibisce ma in realtà sta dormendo da due ore #Sanremo2020 pic.twitter.com/ff0ZOE5SxD — j. (@velvetxheart) February 8, 2020

ANTONELLA SEMPRE PROTAGONISTA DEI DEVASTI SANREMESI. OGGI CON BUGO E MORGAN COME ALLORA.#sanremo2020 pic.twitter.com/eYpr2YVBbC — Lili 🐧 (@Lilipsss_) February 8, 2020

Achille Lauro: sono il protagonista indiscusso di questo Sanremo Bugo:#Sanremo2020 pic.twitter.com/bubXW24bi1 — Nanajo (@Nanajo6991) February 8, 2020

Che dire? A 70 anni Sanremo è ancora capace di stupire.

Questo momento con Bugo che va via rimarrà nella storia come il tizio che voleva suicidarsi con Pippo Baudo, Claudio Villa che si incazza dietro le quinte, il pazzo che entra in scena e dice che avrebbe vinto Fausto Leali

E QUESTA VOLTA POTREMO DIRE: IO C’ERO#Sanremo2020 — Ida Jo (@idajo94) February 8, 2020

Morgan probabilmente non lo vedremo più al Festival, ma è lui l’eroe di Sanremo 2020. Più di Fiorello e degli outfit di Achille Lauro.

BUGO HA FATTO IL NO MARIA IO ESCO A #SANREMO2020 pic.twitter.com/mW5WEN3UJM — Trash Italiano (@trash_italiano) February 8, 2020