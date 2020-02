Sanremo 2020: la reazione di Amadeus al caso Bugo – Morgan

La notizia l’avrete letta e vista ormai tutti. Ieri sera, o per meglio dire ieri notte, sul palco dell’Ariston Bugo e Morgan hanno scritto una nuova pagina importante per il Festival di Sanremo 2020 in diretta su Rai Uno. Quando la gara stava quasi per concludersi, i due si sono esibiti sulle note di Sincero, ma qualcosa, diciamo così, è andato storto.

Bugo ha infatti lasciato il palco imbestialito, lasciandoci tutti senza parole, Amadeus compreso. Il motivo? Il collega e ormai ex amico Morgan ha infatti deciso di cambiare le parole della canzone. Ma non in modo casuale! Marco Castoldi ha infatti lanciato una frecciatina a Bugo di fronte ai milioni di spettatori di Sanremo 2020.

Ecco, a proposito, come Morgan ha cambiato il testo di Sincero a Sanremo 2020:

Le brutte intenzioni la maleducazione/la tua brutta figura di ieri sera/la tua ingratitudine, la tua arroganza/fai ció che vuoi mettendo i piedi in testa… Ringrazia chi ti ha portato su questo palco.

Da qui in poi, apriti cielo. Dopo l’abbandono, Amadeus ha cercato di capire, nel panico, cosa fosse accaduto e come risolvere la questione. Alla fine, in ogni caso, i due artisti sono stati squalificati. E questo non solo per la defezione, ma anche per il cambiamento di testo, una scelta che ha infranto il regolamento di Sanremo 2020.

In conferenza stampa, questa mattina, era ovvio che Amadeus avrebbe commentato l’accaduto. Ecco, a proposito, le sue parole:

Sono andato a dormire alle 4:30, sono andato a cercare Bugo in giro per Sanremo. In ogni caso questa sera Bugo e Morgan non ci saranno, nemmeno Bugo da solo.

Nel frattempo, Morgan ha concesso un’intervista esclusiva a Repubblica nella quale lamentava l’atteggiamento, diciamo così, poco professionale di Bugo. Si dice, fra l’altro, che nel “dietro le quinte” Bugo e Morgan si siano presi a male parole e, udite udite, a sputi.

Bugo, come raccontato da Amadeus, ha poi chiesto scusa al conduttore per quanto accaduto. Amadeus ha specificato di averci parlato, sottolineando quanto Bugo sia gentile, professionale e adorabile. “Ama” ha poi aggiunto: