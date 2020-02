Amadeus e Claudio Fasulo hanno confermato questa mattina in conferenza stampa tutti i dettagli sulla attesissima finale del Festival di Sanremo 2020, in onda su Rai Uno questa sera!

Nel corso della lunga serata che ci aspetta (di certo si finirà oltre le due di notte) avremo la possibilità di riascoltare tutte e 24 le canzoni dei BIG in gara. La loro performance e i loro brani riceveranno la tripla valutazione del televoto, della giuria demoscopica e della sala stampa.

Qui sotto trovate la scaletta completa della finale di Sanremo 2020!

Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso

Rancore – Eden

Giordana Angi – Come mia madre

Francesco Gabbani – Viceversa

Raphael Gualazzi – Carioca

Anastasio – Rosso di Rabbia

Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr

Elodie – Andromeda

Riki – Lo sappiamo entrambi

Diodato – Fai rumore

Irene Grandi – Finalmente io

Achille Lauro – Me ne frego

Piero Pelù -Gigante

Tosca – Ho amato tutto

Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango

Junior Cally – NO GRAZIE

Le Vibrazioni – Dov’è

Alberto Urso – Il cielo ad est

Levante – Tikibomboom

Bugo e Morgan – Sincero

Rita Pavone – Niente (Resilienza 74)

Enrico Nigiotti – Baciami adesso

Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare)

Marco Masini – Il confronto

Come seguire la finale di Sanremo 2020 in diretta streaming

L’orario di inizio della serata è come sempre fissato per le ore 20:30. La gara vera e propria, in ogni caso, inizierà intorno alle 21. Il Festival di Sanremo 2020 sarà come sempre trasmesso su Rai Uno. Se siete interessati a seguirlo in streaming su tablet, computer o smartphone vi ricordiamo il servizio RaiPlay.

Gli ospiti della finale

Tiziano Ferro, come saprete, è ospite fisso di tutte e 5 le serate. Oltre all’artista ritroveremo Sabrina Salerno. Ospiti internazionali invece saranno i Gente de Zona, duo amatissimo nel mondo latinoamericano. Oltre a loro anche Edoardo Pesce, Christian de sica e ovviamente Fiorello.

Chi vincerà? Non vediamo l’ora di scoprirlo! In attesa della finale vi ricordiamo che sul nostro profilo Instagram potete votare il vostro preferito!