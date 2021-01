Mercoledì prossimo, 27 Gennaio, andrà in onda negli Stati Uniti la puntata di Riverdale 5x02 – The Peppy Murders. Come sicuramente saprete, questi primi episodi della nuova stagione sono in realtà gli ultimi della quarta che, a causa Covid, non erano riusciti a girare.

Nella premiere della quinta stagione abbiamo visto il ballo della scuola, che ha forse segnato la fine di Varchie e solo la prima delle varie difficoltà che Archie ha dovuto affrontare. Nel promo di questa nuova puntata vediamo che il personaggio di KJ Apa non sta riuscendo a gestire in modo sereno varie questioni che gli si sono presentate nella sua vita e sia i suoi amici che la madre ne sono molto preoccupati.

Promo della puntata di Riverdale 5x02:

Riverdale 5x02 Promo "The Peppy Murders" (HD) Season 5 Episode 2 Promo

Watch this video on YouTube

Sinossi dell’episodio:

L’indagine di Betty (Lili Reinhart) e Jughead (Cole Sprouse) prende una piega contorta dopo aver ricevuto una chiamata da Bret (guest star Sean Depner). Nel frattempo, Archie (KJ Apa) è costretto a prendere una decisione impossibile quando la persona responsabile della morte di suo padre ha bisogno del suo aiuto. Altrove, Veronica (Camila Mendes) e Hermosa (guest star Mishel Prada) escogitano un piano per costringere Hiram (Mark Consuelos) al prepensionamento, e Cheryl (Madelaine Petsch) fa una mossa d’affari.

Ecco la gallery di foto della puntata Riverdale 5x02: