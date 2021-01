Dopo una lunghissima attesa, causa Covid, ha finalmente debuttato sulla CW Riverdale 5, ma quello che abbiamo visto nella premiere non sarà sicuramente un ballo di fine anno da ricordare per Veronica e Archie. Attenzione, questo articolo contiene spoiler sulla puntata 5×01 – Climax.

Il personaggio interpretato da KJ Apa, infatti, ha confessato alla sua ragazza di aver baciato (nella scorsa stagione) Betty e soprattutto che la canzone che pensava fosse per lei, era invece per l’amica. Il sempre informato TVLine.com ha intervistato l’attore per parlare di queste prime rivelazioni sul suo personaggio.

Perché Archie ha detto la verità a Veronica in Riverdale 5:

“Penso che se conosci Archie e vedi Riverdale da un po’… non sono rimasto sorpreso quando ho letto quella parte. Perché Archie, la maggior parte delle volte, è una persona onesta con coloro che ama e non penso che se la cavi molto bene a convivere con il senso di colpa” ha confessato KJ Apa. “Non è molto bravo nemmeno a mantenere i segreti o pensava che potenzialmente avrebbe potuto ferire qualcun altro. Uno dei suoi difetti è che dice la verità (ride). A volte fa errori e finisce per confessarlo a tutti“.

Ma i due ex fidanzati riusciranno almeno a rimanere amici? “Penso di si. Penso che loro due siano forti” ha detto KJ Apa, “Il motivo per cui si separano è perché sanno che vivranno due vite molto diverse dopo la scuola. Penso che ci sarà sempre quella alchimia speciale che hanno sempre avuto. Una cosa negativa non distrugge tutto quello che hanno passato insieme“.

Nella prima puntata di Riverdale 5 vediamo che, giustamente, il personaggio di Camila Mendes non la prende molto bene e si sfoga con la madre; le sue parole, però, sono state intercettate anche da suo padre e sappiamo che Hiram non si lascerà sfuggire l’occasione di farla pagare ad Archie.

Vedremo anche Betty ed Archie insieme?

Nel recap dell’episodio vediamo anche che è stato il personaggio di Lili Reinhart a chiudere la relazione clandestina con Archie, non lui; possiamo quindi aspettarci che ci siamo dei sentimenti ancora da esplorare? “A questo punto, chi può dirlo? Hanno sempre fatto tira e molla…” ha continuato a spiegare l’attore dei Riverdale 5. “Lui è sempre stato molto vicino ad entrambe (Betty e Veronica, ndr) a causa della natura della relazione che ha con loro. Ma mi piace molto la sua relazione con Betty e come si evolverà e cosa proveranno l’uno per l’altra, lo approfondiremo nel salto temporale“.