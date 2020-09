RIKI: audio, testo e significato di Da Club da POPCLUB

Venerdì 4 settembre esce POPCLUB, il nuovo atteso album di inediti di RIKI, cantautore da milioni di follower che ha conquistato l’Italia e l’America Latina.

Da venerdì 4 settembre, inoltre, entra in rotazione radiofonica Litighiamo, il nuovo singolo estratto dal disco. Scritto da Riki e Riccardo Scirè, che ne ha curato anche la produzione artistica, POPCLUB è un album dalle sonorità pop ed elettroniche.

Il disco è composto da 11 tracce, tra cui il brano Lo sappiamo entrambi, presentato al 70° Festival di Sanremo e il singolo Gossip.

Qui sotto a proposito trovate la nostra intervista a Riki pre Sanremo!

Sanremo 2020 - Riki: Lo sappiamo entrambi non è dedicata a nessuna ragazza!

I brani alternano tematiche intime e personali a riflessioni sul mondo esterno (un esempio è Petali e vocoder che chiude l’album: un recitato che vuole sensibilizzare sul tema del cambiamento climatico e dell’impatto dell’uomo sulla natura).

Ecco il significato di Da Club: “Da Club” è l’unico brano di POPCLUB che si avvicina al mondo Latin, ambientata in un noto locale milanese, in cui osservo le relazioni della mia generazione attraverso il filtro del presente, tra smartphone, tag e tradimenti.

Riki, audio di Da Club

Riki, testo di Da Club





Se ne hai una e non ti manca (tatatadadà)

Se ne hai tante e ne vuoi un’altra (tatatadadà)

A mente fredda inventa un po’

Io le porto delle trousse di make up (ma)

Negli archivia le nascondo le chat (oh oh)

Foto di culi tipo playboy mate

Quella chi è? Una mia ex

Dietro di lei limoni e tête-à-tête

Vai ora non c’è dammi qui il tuo cell (eh)

In the club in the club ready to go (na na na)

In the club in the club ready to go

Come fa come fa come fa

Come farsi male (yeah)

E come fa e come fa e come fa

È come farsi male (yeah yeah)

Come fa come fa come fa

Come farsi male (yeah)

E come fa e come fa e come fa

È come farsi male (come farsi male)

Guarda se la trovi nei tag

E guarda se le trovi dei pass

Chiedile se viene al “The Club”

È qui in Garibaldi ci sta no?

Queste sono tutte il mio tipo (uh)

Devi stare attento (shhh)

Devi stare attento ti dico (ops)

Devo stare sobrio che guido (ah)

In the club in the club ready to go (na na na)

In the club in the club ready to go (wo!)

Come fa come fa come fa

Come farsi male (yeah)

E come fa e come fa e come fa

È come farsi male (yeah yeah)

Come fa come fa come fa

Come farsi male (yeah)

E come fa e come fa e come fa

È come farsi male (come farsi male)

Non mi salvo se continuo a sbagliati

Prendi il mio che ha meno ghiaccio e rimani

Non ti salvo che controlla se chiami

Prendi il mio che non so come ti chiami

Non mi salvo se continuo a sbagliati

Prendi il mio che ha meno ghiaccio e rimani

Non ti salvo che controlla se chiami

Prendi il mio che non so come ti chiami