Litighiamo di Riki: testo, signfiicato e audio del singolo di POPCLUB!

Venerdì 4 settembre esce POPCLUB, il nuovo atteso album di inediti di RIKI, cantautore da milioni di follower che ha conquistato l’Italia e l’America Latina. Al suo interno troviamo anche il singolo Litighiamo!

Da venerdì 4 settembre, inoltre, entra in rotazione radiofonica Litighiamo, il nuovo singolo estratto dal disco. Scritto da Riki e Riccardo Scirè, che ne ha curato anche la produzione artistica, POPCLUB è un album dalle sonorità pop ed elettroniche.

Il disco è composto da 11 tracce, tra cui il brano Lo sappiamo entrambi, presentato al 70° Festival di Sanremo e il singolo Gossip.

Non perdetevi la nostra video intervista esclusiva a Riccardo prima di Sanremo 2019!

Sanremo 2020 - Riki: Lo sappiamo entrambi non è dedicata a nessuna ragazza!

I brani alternano tematiche intime e personali a riflessioni sul mondo esterno (un esempio è Petali e vocoder che chiude l’album: un recitato che vuole sensibilizzare sul tema del cambiamento climatico e dell’impatto dell’uomo sulla natura).

Ecco il significato di Litighiamo: “Il primo esperimento di fusione di melodie pop, vocoder e ritmiche trap. È stata la prima canzone scritta durante le writing session avvenute in Toscana, alla Pineta Recording di Bolgheri, e il primo pezzo dell’album sul quale sono stati utilizzati i vocoder, prendendo ispirazione da canzoni del decennio passato, come “Hide and seek” di Imogean Heap”.

Riki, audio di Litighiamo

Ti aspettavo a letto e invece no

Io che taglio corto e tu il contorno ai toast

Mi rinfacci cose che non so

Io che tolgo l’audio tu noi dai tuoi post (eh)

Riusciamo a perderci l’ultima volta

Ci urtiamo contro e no non ci si volta

Usciamo a prenderci l’ultima colpa

Ci urliamo contro e no non ci si ascolta

Litighiamo che forse è più facile

Litighiamo tra i forse e le lacrime

Per ogni cosa in più non detta (litighiamo)

E per passare il tempo in fretta (litighiamo)

Per ogni sguardo chiuso in terra (litighiamo)

È che non voglio andare aspetta (litighiamo)

Tris di diamanti alle slot (eh)

Lista di amanti low cost (ahi)

Cosa ti manca e cos’ho?

Ah non ho più rime con (woh oh oh oh)

Riusciamo a perderci l’ultima volta

Ci urtiamo contro e no non ci si volta

Usciamo a prenderci l’ultima colpa

Ci urliamo contro e no non ci si ascolta

Litighiam0 che forse è più facile

Litighiamo tra i forse e le lacrime

Per ogni cosa in più non detta (litighiam0)

E per passare il tempo in fretta (litighiamo)

Per ogni sguardo chiuso in terra (litighiam0)

È che non voglio andare aspetta (litighiam0)