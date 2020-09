RIKI: audio, testo e significato di Petali e vocoder da POPCLUB

Venerdì 4 settembre esce POPCLUB, il nuovo atteso album di inediti di RIKI, cantautore da milioni di follower che ha conquistato l’Italia e l’America Latina.

Da venerdì 4 settembre, inoltre, entra in rotazione radiofonica Litighiamo, il nuovo singolo estratto dal disco. Scritto da Riki e Riccardo Scirè, che ne ha curato anche la produzione artistica, POPCLUB è un album dalle sonorità pop ed elettroniche.

Il disco è composto da 11 tracce, tra cui il brano Lo sappiamo entrambi, presentato al 70° Festival di Sanremo e il singolo Gossip.

I brani alternano tematiche intime e personali a riflessioni sul mondo esterno (un esempio è Petali e vocoder che chiude l’album: un recitato che vuole sensibilizzare sul tema del cambiamento climatico e dell’impatto dell’uomo sulla natura).

Ecco il significato di Petali e vocoder: il brano di chiusura dell’album è un reading costruito su una suite per piano e archi volto a sensibilizzare sul tema del cambiamento climatico. Ispirata dal libro e dagli speech di Greta Thunberg, è nato in fase di chiusura dell’album questo brano che potesse portare questi temi all’attenzione del pubblico.

Testo Petali e vocoder Riki

A cosa serve fingere

se ciò che fingiamo di non avere sotto agli occhi

irrompe costantemente nel fare dei giorni

ora rovinando, ora seppellendo

l’armonia delle cose?

È forse giusto tacere indifferenti

e correrti incontro andandoti contro?

Natura. Ascolta, sta piovendo

Piove lo sporco, piove l’ambascia, piangi

È tutto così innaturale

Si acuisce la consapevolezza di esserti distanti, quasi estranei

Ti lapidiamo accontentando i nostri voleri

i nostri impegni, i nostri “volentieri”

Scagliamo addosso sassi di egoismo e pensieri di odio profondo nei confronti del prossimo

Proclamiamo amore ma accentriamo l’attenzione sul suo contorno

diffidiamo definendolo profondo

senza conoscere, senza conoscerlo realmente

Domani, o tra un’ora, o tra un minuto, adesso

le anime continueranno a circolare, a squadrarsi e a valutarsi al volo, fugacemente

Poi giù, giù, giù,

così che l’ipocrisia possa aleggiare per bene tra di loro,

tra i tasti delle loro tastiere, di quelle di chi stima sé stesso perennemente nel giusto

Ma quando le orbite illuminate dagli schemi e dagli schermi smetteranno di illuminarsi

allora anch’esse si spegneranno

Utilizziamo maschere di banalità per coprire le nostre banali menzogne

le nostre banali emotività

Natura. Siamo figli di chi ha smesso di credere credendoci eccessivamente.

Siamo figli di espressioni trattenute e di menefreghismi celati, velati, venati di ambizioni

Aggiorniamo il nostro presente smussando i suoi angoli più aspri e la natura è veloce, velocissima

Ma, veloce, lei rallenta

Subito rallenta,

si allenta,

attenta,

si spegne