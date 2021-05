Respect: il trailer del biopic di Aretha Franklin con Jennifer Hudson

È stato diffuso il trailer italiano ufficiale di Respect, l’atteso biopic dedicato all’indiscussa regina della musica soul Aretha Franklin, interpretata dal premio Oscar Jennifer Hudson (Dreamgirls).

Respect arriverà nelle sale italiane il 7 ottobre distribuito da Eagle Pictures.

Guarda il trailer del film

Respect - Trailer italiano ufficiale [HD] Dal 7 ottobre solo al cinema

Watch this video on YouTube

Il film

Diretto dalla sudafricana Liesl Tommy, già regista di diverse serie tv di successo, Respect è inoltre interpretato dal Premio Oscar Forest Whitaker (L’ultimo Re di Scozia), il comico Marlon Wayans (Scary Movie, Ghost Movie), l’attore e cantante Tituss Burgess (Unbreakable Kimmy Schmidt), la pluripremiata ai Tony Award Audra McDonald (La Bella e la Bestia) e l’icona della musica R&B Mary J. Blige.

Il film racconta la straordinaria storia di una delle donne più incredibili di tutti i tempi: dall’infanzia – quando cantava nel coro gospel della chiesa di suo padre – fino alla celebrità internazionale.

Respect è la storia vera del viaggio di Aretha Franklin per trovare la sua voce, nel mezzo del turbolento panorama sociale e politico dell’America degli anni ’60.

Chi era Aretha Franklin

Soprannominata Lady Soul, Aretha Franklin è stata una delle interpreti più importanti della black music con un repertorio che ancora oggi è vivo nei cuori di chi ama il genere. Energica, appassionata e dotata di una voce inconfondibile, Aretha raggiunse il successo negli anni ’60 facendosi anche portavoce del movimento per i diritti ciili.

Non a caso, proprio la canzone Respect che dà il titolo al film divenne un vero e proprio inno per il movimento della lotta degli afroamericani, così come del pensiero femminista. Aretha Franklin è stata anche la prima artista donna a entrare nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1987. Nel 2010 Rolling Stone l’ha messa al primo posto tra i cantanti più importanti in assoluto.