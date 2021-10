Amici 21: provvedimento disciplinare, chi sono i 4 allievi che vanno in sfida

Durante il daytime di Amici 21 andato in onda oggi su Canale 5 i ragazzi affrontano le conseguenze del primo provvedimento disciplinare di questa edizione per via del disordine che domina in casetta.

Gli allievi, dunque, scoprono i risultati della votazione anonima di ieri e chi sono i 4 che andranno in sfida così come i relativi sfidanti.

Provvedimento disciplinare ad Amici 21, chi va in sfida

La produzione chiama i ragazzi sulle gradinate e così si scopre chi di loro è stato più votato dagli altri quale responsabile del caos in cucina e nelle stanze.

Quando Rea scopre di essere stata votata da tre persone scoppia in lacrime, sapendo di aver contribuito alle pulizie molto più di tanti altri. In effetti, Matt si pente subito per aver fatto il suo nome e ritratta con la produzione. Anche Elisabetta e Albe si pentono di aver votato Inder e ritirano la votazione a sfavore del cantante di Gola secca.

Dopo questi ripensamenti, arriva il verdetto definitivo tramite due buste rosse. In una ci sono i nomi dei due ballerini che andranno in sfida, Mattia e Christian, nell’altra quella dei due cantanti: LDA e Luigi. I 4 scoprono, mediante un filmato, chi dovranno affrontare in puntata giocandosi il banco.

A decidere l’esito saranno a maggioranza i professori della rispettiva categoria. Quindi, almeno, sulla carta Mattia non dovrebbe avere problemi a mantenere la maglia, essendo apprezzato da tutti e tre i prof di ballo. Questo non significa, però, che la sfida (con una bravissima avversaria) non preoccupi il ballerino e lo stesso vale per Christian.

LDA ragiona sul confronto con il suo sfidante che come lui è un cantautore e chiede a Maria se può apportare delle barre qualora dovesse portare una cover. Luigi non ritiene che il suo avversario sia più forte di lui ma capisce che sottovalutarlo potrebbe rivelarsi rischioso.