Le Spice Girls celebrano 25 anni di Wannabe: curiosità e un nuovo EP

La girl band che ha fatto la storia della musica pop festeggia un quarto di secolo. Sono infatti passati 25 anni dal rilascio di Wannabe l’iconico brano delle Spice Girls, le 5 allora giovanissime ragazze che hanno fatto da apripista per altre colleghe (come le Little Mix ad esempio) e sono diventate delle vere e proprie icone per le generazioni nate e cresciute negli anni 90.

I più giovani di voi magari non le ricorderanno ma le Spice, Victoria, Mel C, Mel B, Geri e Emma sono state fondamentali per il movimento pop mondiale e si annoverano tra le girl band più famose al mondo. Nel 2019 avevano ripreso in mano i microfoni per una reunion speciale con alcuni concerti in UK e in Irlanda (senza Lady Beckam che non ha partecipato all’evento). Questa volta, per festeggiare i 25 anni del loro primo singolo hanno deciso di pubblicare un EP con la versione demo dell’iconica Wannabe, un remix e anche un nuovo brano inedito dal titolo Feed Your Love.

Wannabe è senza dubbio un successo planetario e si annovera tra i brani più ascoltati di sempre! 590 milioni di stream a livello globale, seguito dai brani Stop, 2 Become 1, Say You’ll Be There e Spice Up Your Life. Nonostante il quintetto non sia stato particolarmente longevo ha senza dubbio fatto la storia. Su Spotify ci sono oltre 20 milioni di playlist create dagli utenti con titolo “Wannabe” e oltre 26 milioni di playlist dedicate alle Spice Girls.

Ma non solo ci sono anche tantissime cover dedicate alla girl brand: la più famosa quella del cast di Glee!

