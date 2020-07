Demi Lovato guarda i film di Camp Rock insieme al fidanzato Max Ehrich

Demi Lovato ha voluto fare un tuffo nel passato durante questo periodo di social distancing, guardando i film di Camp Rock. In compagnia dell’attuale fidanzato, l’attore e cantante Max Ehrich, la nostra Mitchie Torres ci ha deliziato con una serie di Instagram Stories nel quale prendeva in giro alcuni momenti un po’ buffi dei due film di cui è stata protagonista.

Riguardandolo con gli occhi di oggi, tantissimi fan si sono accorti di alcuni momenti particolarmente cringe o imbarazzanti che lei e i Jonas Brothers, insieme agli altri membri del cast, hanno dovuto recitare. Nonostante tutto, Camp Rock resta un cult di Disney Channel ed è stato uno dei film per la tv più apprezzati e che ha veramente lanciato sia la carriera dei tre fratelli sia quella di Demi.

Demi Lovato’s bf watching camp rock 2 & realizing that they don’t win at the end is the perfect replica of the betrayal we felt 💀😭 pic.twitter.com/MmItDOFV3n

