Ci sarà un reunion degli One Direction nel 2020? Questa è senza ombra di dubbio la domanda che le directioner di tutto il mondo più spesso si stanno facendo da quando è iniziato il nuovo anno. Il motivo è ovvio. Il 2020 corrisponde al decennale della formazione del gruppo, creato da Simon Cowell ad X Factor Uk.

Ebbene, in concomitanza con La Befana, qualcosa sembra effettivamente muoversi in questa direzione. Già, perché come molti di voi si saranno accorti, il sito ufficiale degli One Direction è tornato ad essere attivo! Ad attirare la nostra attenzione, in particolare, è la data aggiornata a fine pagina.

Ecco come appare ora il sito degli One Direction!

Proprio poche ore fa vi raccontavamo di un progetto molto interessante che, in base a quanto rivelato da Liam Payne in persona, arriverà quest’anno. In base alle dichiarazioni dell’artista di Stack it up, infatti, a breve dovrebbe arrivare un documentario che racconterà la storia dei 1D!

Ecco le parole di Liam al giornale City Times:

Ricordare un concerto in particolare, come quello a Dublino nel 2015, per me è abbastanza difficile. Al tempo era tutto un caos di aeroplani, urla e sound check. In ogni caso se non sbaglio quel concerto è stato tutto filmato e sarà parte di un documentario che uscirà in occasione dell’anniversario.

A stimolare ulteriormente la nostra curiosità riguardo a questa importante ricorrenza era stato anche Louis Tomlinson. Quest’ultimo, di recente, aveva lasciato intendere che “qualcosa” nel 2020 ci sarebbe stato di sicuro.

Della reunion degli One Direction noi di Ginger Generation, vi ricordiamo, vi abbiamo parlato anche in una recente puntata del nostro podcast! Non perdetevela!

Resta soltanto ora da capire se questo aggiornamento del sito degli One Direction rappresenti un semplice fuoco di paglia o se sia effettivamente il primo passo verso qualcosa di più importante. Non vediamo l’ora di saperne di più!