Raffaele Renda: è uscita Focu Meu, audio e testo della canzone

Focu Meu di Raffaele Renda: da oggi è fuori ovunque la canzone estiva di uno dei protagonisti di Amici 20. Ecco il significato, riportato da Raffaele per annunciare l’uscita del pezzo.

“Sono super emozionato perché questo pezzo è una parte importante di me, racconta delle mie radici e della mia forza di sognare sempre in grande non lasciandomi condizionare mai da stupidi steriotipi legati alla mia terra. Streammate”.

Audio Focu Meu di Raffaele Renda

Testo Focu Meu di Raffaele Renda

Focu meu

focu meu

lamentarsi non aiuterà una generazione

focu meu

focu meu

io c’ho il piccante dentro, quello del meridione

Buongiorno Italia, mi sveglio di sera

faccio il segno della croce e poi si spera

che nasca un nuovo frutto dalla terra la terra nostra è sacra

stai attento a calpestarla

fuga di cervelli, vado in America

un giro in supercar, rimpiango la sanità

ed è vero che da me ho sempre mille occhi addosso

ma la gente ti vuol bene anche se vieni dal Mar Rosso

scappa, corri, via da questo posto

ma il Paese è nostro, il Paese è nostro

sì tu scappa, corri, fallo per te stesso

chiudi gli occhi, hombre, non pensarci adesso

Focu meu

focu meu

lamentarsi non aiuterà una generazione

focu meu

focu meu

io c’ho il piccante dentro, quello del meridione

con il vento di sale ballo fino a crollare

focu meu

focu meu

io c’ho il piccante dentro, quello del meridione

Cangiami su natura ma a’ musica è sempre a’ stessa

ca fassu lu piccatu si pittia è maledetta

sta terra di risate sulu e mari e billizza

un n’a bisognu i Dio

i chi n’accatta ma disprezza

Focu meu

focu meu

lamentarsi non aiuterà una generazione

focu meu

focu meu

io c’ho il piccante dentro

quello del meridione

quello del meridione

quello del meridione

quello del meridione

io c’ho il piccante dentro

quello del meridione