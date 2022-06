Shiva: audio e testo del singolo Niente da perdere

Il rapper Shiva pubblica oggi, mercoledì 1 giugno, il suo nuovo singolo, intitolato Niente da perdere.

L’artista lombardo, il cui vero nome è Andrea Arrigoni (classe 1999), in questo stesso anno ha già rilasciato altri brani, tra cui i singoli Soldi Puliti e Pensando a lei, quest’ultimo dedicato alla fidanzata.

Ascolta qui il singolo

Testo di Niente da perdere

Mai, mai

Avrei pensato che tu fossi

Quella giusta per me

Mi sbagliavo e non sai

Ce l’ho fatta solo perché

Non avevo niente che potevo perdere

Sembra l’inverno, il mio cuore è freddo e tu non mi ascolti (Uh-ah)

Non ci sono amici, o divertimento, siamo da soli (Uh-oh)

Non uso parole, ho colpito solo con le mie azioni (Eh-eh)

Non c’era un posto per me, ora è tutto a posto per me

La verità è che mi trattieni da ‘sta città e i suoi problemi

Ero sopra quei marciapiedi, ora sopra i palcoscenici

Ora che sеi piena con gli impegni e hai il corpo piеno di segni

Abbiamo i destini paralleli, credo negli intrecci

Yeah

Mai, mai avrei pensato che tu fossi quella giusta per me

Mi sbagliavo e non sai (Uh-ah, uh-ah), ce l’ho fatta solo perché

Non avevo niente che potevo perdere (Uh-ah, uh-ah)

Eravamo due opposti, ora mi guardi negli occhi e capisci che

Non sai se puoi ancora fidarti, non sono come gli altri

Prova a dirmi che hai

Ehi, prima di te, tutte le mie luci erano spente

Tu vuoi qualcuno che conta e non finga

Poi ti lamenti delle conseguenze

Ho un lato buono, uno cattivo, non so quale tu voglia vedere

Perché quaggiù se fai un favore a Dio, il diavolo si offende, ehi

Sembra fatto apposta, ho il cuore in divieto di sosta

Ho fatto al cielo una domanda, mi ha mandato te come risposta

Nel locale sorseggi spumante, quando ti arrabbi sei così adorabile

Non avevo mai niente da perdere (Yeah)

Ora invece che ho tutto da prendere

Preferisco ricever lealtà che ricevere amore o rispetto

Hai gli occhi verdi proprio come i miei, come pezzi da cento

Ancora che imparo, ho solo vent’anni

Spero il passato non torni davanti

Tu sei la parte giusta dei miei sbagli

Tu sei la parte giusta dei miei sbagli

Mai-mai avrei pensato che tu fossi quella giusta per me

Mi sbagliavo e non sai (Uh-ah, uh-ah), ce l’ho fatta solo perché

Non avevo niente che potevo perdere (Uh-ah, uh-ah)

Eravamo due opposti, ora mi guardi negli occhi e capisci che

Non sai se puoi ancora fidarti, non sono come gli altri

Prova a dirmi che hai

Uh yeah, uh yeah-yeah

Uh yeah, uh yeah

Uh yeah, uh yeah-yeah-yeah

Uh yeah, uh yeah

Uh yeah, uh yeah

Uh yeah, uh yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah

Cosa ne pensate del nuovo singolo di Shiva?