Strappare lungo i bordi: è la serie più vista di Netflix, perché vederla

No, non ci siamo ancora stufati di parlare di Strappare lungo i bordi. La serie con cui Zerocalcare ha esordito nel mondo dell’animazione ha conquistato in pochissimi giorni i cuori degli italiani, tra fan affezionati e un nuovo pubblico che sta imparando a conoscere il fumettista di Roma.

Proprio noi, in occasione della presentazione della sua serie alla Festa del Cinema di Roma, gli avevamo chiesto come era riuscito a trovare il giusto equilibrio per far sì che la serie potesse essere apprezzata da fan e non. Lui ci aveva risposto che in realtà non aveva idea se quell’obiettivo era stato centrato. Ma ora possiamo dirlo con certezza: Michele ce l’ha fatta, eccome. E noi non avevamo dubbi.

Strappare lungo i bordi è infatti una riflessione profonda e leggera su tematiche universali e quotidiane. Una storia di tutti e di nessuno, e che, per questo, non può che rappresentare ognuno di noi.

Sarà anche per questo che, negli ultimi giorni, il web pullula di messaggi e citazioni che riprendono la serie. Anche se, come spesso accade in queste occasioni, non sono mancate le polemiche.

Si parla infatti di “successo immeritato”, di difficoltà a comprendere quello che lo stesso Zero dice per via della parlata marcata (ma cosa sarebbe lui senza l’accento romano?). Addirittura il sindaco di Biella è arrivato a dire che la sua non è la città dei suicidi.

La realtà è che dovremmo essere orgogliosi di un prodotto tutto italiano che anche all’estero sta destando tantissima curiosità. I numeri dopotutto parlano chiaro: Strappare lungo i bordi è arrivata in due giorni a 4,5 milioni di visualizzazioni. Ha superato pure Squid Game, così per dire. La canzone della intro cantante da Giancane è tra le più ascoltate e il video del making of pubblicato da Netflix ha guadagnato 240 mila visualizzazioni in un giorno. Restando tra i video più visti dallo scorso weekend.

Scusate se è poco… Noi siamo in attesa di una seconda stagione, e voi?

Nel frattempo se siete curiosi di approfondire il lavoro del fumettista non dimenticate che il 25 novembre uscirà il suo ultimo libro, Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia edito da Bao. La stessa casa editrice ha postato una “guida a Zerocalcare”