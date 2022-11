Zerocalcare Netflix, ecco Questo mondo non mi renderà cattivo

Zerocalcare ha dato qualche gustosa anticipazione della sua prossima serie d’animazione che arriverà su Netflix. Una serie che oggi ha finalmente un titolo: Questo mondo non mi renderà cattivo.

Qui la nostra intervista a Zerocalcare

Zerocalcare, Questo mondo non mi renderà cattivo che cosa sappiamo

A seguito del successo di Strappare lungo i bordi, prima serie d’animazione realizzata dal fumettista romano insieme allo studio Movimenti, Netflix ha deciso di proseguire questa fortunata collaborazione dando semaforo verde per un’altra produzione.

Sebbene inizialmente Zerocalcare non avesse mai smentito del tutto il fatto che la storia precedente potesse avere un sequel era improbabile che lui volesse “adagiarsi”, partendo da un racconto precedente.

E così è stato. Nel suo post il fumettista sottolinea che la serie non sarà la seconda stagione di Strappare lungo i bordi ma un racconto diverso. Un’altra storia insomma che si intitolerà Questo mondo non mi renderà cattivo.

Quando uscirà la serie e dove vederla in streaming

Al momento, come specificato dallo stesso Calcare, non c’è una data d’uscita ufficiale. I lavori sono ancora in corso e probabilmente ci vorrà ancora un po’ prima di sapere quando il pubblico potrà finalmente vederla. Certo le aspettative sono altissime vista la piccola perla che Zerocalcare ci aveva regalato lo scorso anno.

La serie uscirà in streaming su Netflix. Al momento non è dato a sapersi se ci saranno presentazioni speciali magari in occasione di festival o rassegne. Vi ricordiamo infatti che i primi due episodi di Strappare lungo i bordi erano stati presentati in anteprima in occasione della Festa del Cinema di Roma lo scorso anno.

Vi potrebbe interessare anche:

Strappare lungo i bordi: è la serie più vista di Netflix, perché vederla

Tutto chiede salvezza: intervista a Federico Cesari