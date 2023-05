Tommy Dali e NDG insieme nel singolo MISS: video, testo e significato

Tommy Dali e NDG, prima amici e compagni d’avventura nella scuola di Amici di Maria De Filippi, ora finalmente anche colleghi sulla stessa traccia, ma da sempre inseparabili.

Da venerdì 19 maggio è disponibile su tutte le piattaforme il loro nuovo singolo MISS, risultato del freschissimo sodalizio artistico che si concretizza in un pezzo urban con influenze pop prodotto da Ayden Lau e Thuke.

Il visual video della canzone

Testo MISS Tommy Dali e NDG

Tu sei la mia Miss

Bella e triste come il cielo grigio di Paris

Lacrime di gin

Tu sei la mia Miss

Mi fai male come l’alcol sopra una ferita

Tu sei nicotina

Tu sei la Miss

Tu sei nicotina

Crei una dipendenza perdo la saliva eh

Ogni tuo bacio mi toglie la vita

Lascia un brivido che non va più via

È uno sparo al petto ogni volta che godi

Ci gridiamo in faccia le peggio canzoni

se guardo i tuoi occhi riflesso c’è il meglio di me o il peggio di me

Tu non sai stare sola

Io non stare sobrio

Poi non mi richiami fino a domani e non so il perché

Io non so stare solo

Tu non sai stare sobria

E non ti chiamo fino a domani lo sai perché

Tu sei la mia Miss

Bella e triste come il cielo grigio di Paris

Lacrime di gin

Tu sei la mia Miss

Mi fai male come l’alcol sopra una ferita

Tu sei nicotina

Tu sei la Miss

Tu sei la mia Miss

Bella e triste come il cielo grigio di Paris

Lacrime di gin

Tu sei la mia Miss

Mi fai male come l’alcol sopra una ferita

Tu sei nicotina

Tu sei la Miss

E tu mi hai sparato mille proiettili

Ho ancora i segni però promettimi

Che mi ferirai di nuovo

Perché siamo amore e odio

Mille scuse per non perderci

Ho Mille scuse per non perdermi

Ho Mille scuse per non dirti Che

Che tra noi due non funziona ma ci cascherei di nuovo ei ei

Tu non sai stare sola

Io non stare sobrio

Poi non mi richiami fino a domani e non so il perché

Io non so stare solo

Tu non sai stare sobria

E non ti chiamo fino a domani lo sai perché

Tu sei la mia Miss

Bella e triste come il cielo grigio di Paris

Lacrime di gin

Tu sei la mia Miss

Mi fai male come l’alcol sopra una ferita

Tu sei nicotina

Tu sei la Miss

Tu sei la mia Miss

Bella e triste come il cielo grigio di Paris

Lacrime di gin

Tu sei la mia Miss

Mi fai male come l’alcol sopra una ferita

Tu sei nicotina

Tu sei la Miss

Siamo due pistole

Puntate sul cuore

Ma senza di te impazzirei

Perché tu sei la mia Miss

Tu sei la mia Miss

Tu sei la mia Miss

Tu sei la mia Miss

Tu sei la mia Miss

Bella e triste come il cielo grigio di Paris

Lacrime di gin

Tu sei la mia Miss

Mi fai male come l’alcol sopra una ferita

Tu sei nicotina

Tu sei la Miss

Tu sei la mia Miss

Bella e triste come il cielo grigio di Paris

Lacrime di gin

Tu sei la mia Miss

Mi fai male come l’alcol sopra una ferita

Tu sei nicotina

Tu sei la Miss

Ooh

Tu sei la mia Miss

Ooh

Tu sei la mia Miss ei ei

Tu sei la mia Miss

Qual è il significato di MISS

Il brano nasce a partire da un sentimento forte che ha un aspetto distruttivo: un amore che ha più volti, in cui testa, anima e corpo sono coinvolti nelle fasi esaltanti e poi nelle ricadute che portano allo smarrimento.

“’Miss’ – commenta Tommy Dali – parla di un amore contraddistinto da sentimenti vissuti al limite, un amore che fa male, che ti cattura ma che allo stesso tempo non ti lascia libero di farne a meno, come una dipendenza”.

“‘Miss’ – aggiunge NDG – è una canzone che racconta in modo potente un amore in chiaroscuro, fatto di lacerazioni improvvise ed emozioni fortissime che non permettono di trovare un equilibrio a chi lo prova. È un amore forse malato, che causa dolore e disagio, ma allo stesso tempo è irrinunciabile e nonostante il male che fa, non se ne può fare a meno.