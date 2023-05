Una specifica domanda sta attanagliando i fan di Queen Charlotte: cosa è successo a Reynolds, il valletto del Re George?

Queen Charlotte: che fine ha fatto Reynolds?

La serie tv spin-off di Bridgerton si chiude con un grande punto interogativo: che fine ha fatto il valletto del re? Vediamo che nel finale di Queen Charlotte Reynolds balla con Brimsley ma poi grazie ad un’abile tecnica di mondataggio vediamo il valletto della regina danzare da solo, nel presente di Bridgerton.

La serie non risponde alla nostra domanda ma possiamo fare diverse supposizioni.

In primo luogo il valletto del re potrebbe effettivamente non essere più in vita nel presente di Bridgerton. Soluzione triste ma molto probabile. In un secondo caso, Raynolds potrebbe aver scelto di stare sempre al fianco del re e quindi lontano dal suo Brimsley.

Il cast di Queen Charlotte ha tentato di rispondere alla domanda. Secondo i due attori, Sam Clemmett e Freddie Dennis, Reynolds è in vacanza. Ovviamente scherzano, i due interpreti non sanno cosa sia realmente successo al personaggio ma sono convinti che la storia d’amore tra Reynolds e Brimsley sia ancora reale nell’universo di Briderton anche se magari Reynolds non è più in vita. Sia Sam che Freddie sperano tanto che in Bridgerton 3 i fan possano ricevere una risposta alla loro domanda. Voi che ne pensate?

