Amici 22: il promo ufficiale della semifinale, in onda sabato 6 maggio

La semifinale di Amici 22 va in onda come previsto, sabato 6 maggio. Nonostante i casi di positività di alcuni allievi e tecnici che sono emersi negli ultimi giorni, a quanto pare la produzione del talent show è riuscita a riorganizzarsi in sicurezza per la penultima puntata del serale di questa edizione.

Poco fa, infatti, è stato trasmesso il promo ufficiale della semifinale e puoi vederlo su Witty.tv.

La registrazione di giovedì 4 maggio, invece, è stata spostata a venerdì pomeriggio o a sabato mattina, secondo quanto riportato dalla pagina Amici News.

Chi è positivo al Covid ad Amici 22?

Nonostante fosse trapelato inizialmente che i due allievi positivi fossero Maddalena e Mattia, questa notizia non sembra essere corretta.

La mamma della ballerina, infatti, durante la giornata di ieri ha smentito via Twitter l’avvenuto contagio da parte della ragazza.

Successivamente, è giunta voce che i ragazzi che hanno contratto il Coronavirus sarebbero 4, oltre a una decina di tecnici, e che avrebbero affrontato un periodo d’isolamento.

Quest’ultima ipotesi sembra essere fondata. Agli occhi attenti della stessa Amici News non è sfuggito infatti un dettaglio che riguarda il daytime trasmesso proprio oggi, 3 maggio.

Quattro ragazzi, Aaron, Isobel, Angelina e Mattia hanno letto le loro pagelle, scritte dai giornalisti, e lo hanno fatto in una delle camerette, separatamente rispetto agli altri.

Cosa che di solito non avviene mai perché come sappiamo ogni settimana le leggono, tutti insieme, sulle gradinate.

Rimangono, in ogni caso delle supposizioni, mentre certo è che la semifinale di Amici 22 non verrà rimandata come si temeva potesse succedere.

Chissà quale accorgimento metterà in atto Maria De Filippi per consentire alla registrazione di avvenire normalmente o almeno nel migliore dei modi.