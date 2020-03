Il modo migliore per passare questo difficile di quarantena lo sappiamo tutti: stare insieme con gli amici, seppure a distanza, in videochiamata. Di videochiamate su Skype (e tutti gli altri social del caso) ne avrete fatte di certo tutti. Ma siete in gradi di poter dire di aver fatto due chiacchiere con i Q4?

Sono in pochi, pochissimi ad aver avuto questa fortuna, diventando protagonisti del più recente video della crew di tiktoker più seguita in Italia.

Nelle scorse ore, Diego Lazzari, Gianmarco Rottaro, Tancredi Galli e Lele Giaccari hanno pubblicato un video con le reaction dei fan da loro scelti tramite un’app (Azar, nel caso specifico) per videochiamate. Dopo aver lanciato la “sfida” su Instagram (e dopo essere stati sommersi di richieste) i 4 si sono intrattenuti con un gruppo di fortunati.

C’è chi, come la tredicenne Natalia, è rimasta piacevolmente sorpresa ma non particolarmente shockata. Natalia ai Q4 ha raccontato di avere interrotto una ricerca per la scuola per chiacchierare con i suoi idoli. Altri, come la seconda ragazza (di cui non sappiamo il nome) si è commossa. La giovane (che ha sfoggiato fiera la felpa dei Q4) ha poi commentato:

In quarantena mi annoio, gioco con Fortnite. Io sono la ragazza che ha fondato la pagina Gianmarco Rottaro TikTok. In realtà la pagina fan ce l’ho di tutti e 4.

Oltre alle fan più sfegatate (fra cui un paio che si sono letteralmente messe a tremare) i Q4 hanno anche c4ggiato un pochino contattando gente “a caso”, fra cui qualche utente proveniente dall’estero.

Una bella sorpresa per i fan dei Q4, che nel frattempo hanno anche colto l’occasione per lanciare il loro canale TikTok di gruppo, che trovate cliccando qui.

Qui sotto trovate tutte le reazioni ai fan che i Q4 hanno videochiamato a sorpresa.