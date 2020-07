Diego Lazzari potrebbe pubblicare una nuova canzone

Ormai lo sappiamo, settembre potrebbe essere un mese di novità e di cambiamento per una delle crew d’influencer più seguite in Italia. L’hashtag #7MBRE, che hanno lanciato i Q4 qualche settimana fa, in effetti, lascia presagire che ci saranno grosse sorprese.

A riproporlo è stato Diego Lazzari, mediante un nuovo post su Twitter. Ma questa non è l’unica cosa che ha risvegliato la curiosità dei fan.

Durante una diretta Instagram, Diego si è pronunciato con queste parole. “Una storia infinita da raccontare, la stessa storia da cui non riesco a scappare, quella storia che continuo a cantare. È come se non fosse mai finita. Non vedo l’ora di farvi sentire tutto“.







Parole nostalgiche che hanno fatto subito pensare a Elisa Maino ai tantissimi sostenitori della coppia che sperano nel ritorno dei Dieghisa. Una speranza alimentata anche dai due influencer che a volte si lasciano andare a commenti pieni di rimpianto per la loro storia d’amore finita.

Tuttavia, non crediamo che queste parole siano il segno di un riavvicinamento, ma potrebbero essere il testo di una nuova canzone, dopo Vienimi a prendere.

E questo ci riconduce a #7mbre. Anche Gianmarco Rottari, infatti, ha lasciato indizi che fanno pensare alla pubblicazione di un brano.

Secondo le ipotesi che sono state riportate sul web, inoltre, c’è quella che a breve il gruppo si trasferirà in una nuova e più grande casa.

I componenti di questa nuova abitazione potrebbero essere sette e non quattro. Il quinto dovrebbe essere Valerio Mazzei, ormai ospite fisso in casa della crew.

Recentemente, in effetti, i Q4 hanno pubblicato una foto con sei misteriose persone (più la settima che ha scattato la foto), con l’immancabile #7mbre. Di certo c’è, invece, la pubblicazione di un libro che verrà pubblicato a settembre.