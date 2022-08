Lost Ollie: tutto quello che sappiamo sulla serie Netflix a tecnica mista

Lost Ollie è la nuova miniserie Netflix a tecnica mista che uscirà a breve in streaming sulla piattaforma. La serie, caratterizzata da vibes in stile Toy Story, è tratta da Ollie e i giocattoli dimenticati del rinomato autore e illustratore William Joyce. Lost Ollie si svilupperà in quattro episodi.

Lost Ollie, il trailer della serie

Già dal trailer di Lost Ollie è chiaro che la miniserie sarà un concentrato di emozioni che farà sciogliere i cuori di chiunque. Un mix di avventura e dramma per una storia che parla di crescita, amicizia e superamento dei propri limiti

Lost Ollie quando esce e trama

La serie narra l’epica avventura di un giocattolo smarrito che affronta con coraggio le mille insidie dell’infanzia, girando in lungo e in largo per la campagna per ritrovare il bambino che lo ha perduto e la storia di un bambino che ha perso ben più del suo migliore amico. Questo racconto commovente fa leva sui ricordi dell’infanzia, richiamando alla mente quegli incontri speciali di molto tempo fa che hanno cambiato per sempre la nostra vita.

La serie uscirà in streaming su Netflix il 24 agosto.

Lost Ollie, il cast del film

Il film è stato realizzato in tecnica mista, vedrà quindi la presenza di attori che reciteranno al fianco di giocattoli animati realizzati con animazione in CGI.

Il cast della serie vedrà come protagonisti Jonathan Groff, Mary J. Blige, Tim Blake Nelson, Gina Rodriguez, Jake Johnson e Kesler Talbot.

La serie è stata ideata e sceneggiata da Shannon Tindle la quale è anche produttrice esecutiva insieme a Peter Ramsey il quale è anche regista.

Lost Ollie è prodotta da Shawn Levy e Josh Barry i quali sono i produttori esecutivi per 21 Laps Entertainment, insieme a Brandon Oldenburg e Lampton Enochs. Emily Morris è la coproduttrice esecutiva.

