Fedez: audio e testo di Sapore, il remix con Dj Dzeko

Fedez non si accontenta di dominare le classifiche musicali dell’estate italiana con La dolce vita. Oggi il rapper torna con il remix di Sapore, insieme al dj canadese Dj Dzeko.

La versione originale del brano è contenuta nel suo disco Disumano, pubblicato lo scorso novembre, ed è invece una collaborazione con Tedua.

Chi è Dj Dzeko? Si tratta di un producer, classe 1992, che ha già lavorato ai remix di artisti del calibro di Imagine Dragons, David Guetta, Chainsmokers e Post Malone.

Testo Sapore remix di Fedez

Tu lo sa sai la gelosia come ci f***e

E dove vai? Come ti bruci questa notte?

Io non ho più l’età per restare fuori da un locale

Sai che non amo mai e se amo è un odio materiale

Dove vai? (Dove vai?) La gelosia come mi f***e

Ah, Milano che brutto cielo

Che fai, respiri davvero?

Dio lo sai che non ci credo

E poi ci siamo lasciati, f***ti e rivisti

E poi ci siamo baciati nei posti più tristi

Ho ancora addosso il tuo sapore

Mi lasci sempre un buon sapore

Mi lasci sempre un buon

Mi lasci sempre un buon

Tu sei la sorgente, il mio sogno ricorrente

vedi oltre l’orizzonte della mente

nei paesaggi tropicali

tra le dune e i deserti

nei tuoi immensi rompicapi

Ti lancerai, come in cielo un deltaplano

Mi lascerai dentro al becca di un pellicano

Nelle pupille papille gustative

tu sei come un fiore tu sei la mia fine

quando mangio bevo sento solo il tuo sapore, sai

e non si leva col sapone mai

Fa scintille ciò che voglio dire

ma sono parole ma sono precise

lasciami addosso il sapore come le commesse

del reparto profumi della Rinascente

A Milano che brutto cielo

Che fai, respiri davvero?

Dio lo sa che non ci credo

E poi ci siamo lasciati f***ti e rivisti

E poi ci siamo baciati nei posti più tristi

Io ho ancora addosso il tuo sapore

Mi lasci sempre un buon sapore

Potrebbe interessarti anche:

Chiara Ferragni parla degli inizi della sua storia con Fedez

Video e testo di La dolce vita con Tananai e Mara Sattei

Cosa ne pensate del remix di Sapore di Fedez?