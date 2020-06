Pokémon players cup: c’è attesa per il torneo online

Mancano ormai poche settimane alla finalissima del torneo online basato sulla nuova generazione di pokémon, ovvero, la Pokémon players cup. La competizione vede confrontarsi i migliori allenatori di pokémon al mondo che ambiscono al titolo di campione. Le finali dell’evento saranno trasmesse dal 22 al 23 agosto in modalità streaming. Ma andiamo per gradi e approfondiamo la situazione nel migliore dei modi, dato che molti di voi forse non sapranno di cosa stiamo parlando.

Sappiamo come Pokémon scudo e spada siano gli ultimi titoli dedicati ai mostricciattoli tascabili creati negli anni ’90 da Satoshi Tajiri. I pokéfan di tutto il mondo si stanno dando da fare nell’allenare le loro creature preferite, viaggiando per la regione di Galar. Visto il successo di questi due giochi, è stato di conseguenza organizzato un torneo, ovvero, la Pokémon players cup.

POKEMON PLAYERS CUP: ANCHE L’ITALIA PARTECIPA ALL’EVENTO

Riusciranno i nostri portacolori, che già alle spalle hanno dei precedenti di tutto rispetto tra qualifiche e vittorie, a farsi valere anche quest’anno? Per molti di loro, l’allenamento si è spostato attualmente sull’isola solitaria dell’armatura. Ci riferiamo al primo dlc Per i giochi Scudo e Spada, un’ottima maniera per ammazzare il tempo e prepararsi in maniera opportuna per la competizione più importante del 2020. Intanto, segnaliamo che nel corso dell’anno dovrebbe andare in onda la nuova serie anime, Esplorazioni Pokémon, su K2.

INFO SUL DLC ISOLA SOLITARIA DELL’ARMATURA

Oltre alla già ricca regione di Galar, i giocatori di Pokémon scudo e spada potranno divertirsi nell’esplorazione dell’isola dell’Armatura. Le novità non finiscono qui: ad attendere i giocatori ci saranno nuove creature da catturare, una storia inedita da vivere, una palestra per allenarsi e disputare lotte e molto, molto altro! Il contenuto, scaricabile tramite pass, sarà un ottimo modo per divertirsi nel corso dell’estate 2020. Questo è al momento il tutto!

Per aggiornamenti sulla Pokémon players cup continuate a seguirci!