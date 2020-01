Pokémon, Direct del 9 gennaio: pass espansione per Scudo e Spada

Come già anticipato qualche giorno fa da Nintendo, il primo Direct del 2020 ha avuto come argomento principale il magico mondo dei pokémon. Nel corso della trasmissione (durata una ventina di minuti) i videogiocatori hanno ricevuto nuove informazioni riguardanti il supporto post lancio per Scudo e Spada, i titoli della nuova generazione videoludica legata al franchise di Satoshi Tajiri. Principale novità annunciata dalla Direct è il pass espansione. Nel corso della Direct è stato inoltre confermato il ritorno di Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX.

POKEMON: COSA PERMETTERA’ DI FARE IL PASS ESPANSIONE?

Riguardo i titoli Pokémon Spada e Scudo, il pass espansione permetterà ai gamer di di ricevere due allettanti espansioni: L’isola solitaria dell’armatura (rilasciato entro la fine di giugno 2020) e Le terre innevate della corona (disponibile entro autunno 2020). Entrambe le espansioni garantiranno una miriade di sorprese: nuovi pokémon, nuovi leggendari, nuovi personaggi e nuove ambientazioni mai viste prima, al di fuori della regione di Galar. Ma le novità non finiscono qui: grazie al pass espansione, i tre starter avranno la possibilità di evolvere nella loro forma gigamax.

IL DLC DE LE TERRE INNEVATE DELLA CORONA

Parlando del secondo DLC, “Le terre innevate della corona”, la trama è incentrata su un viaggio all’interno di un’inedita area glaciale. Nel nuovo territorio, ricoperto da ghiacci perenni, potremo trovare il leggendario Calyrex. L’area conterrà numerose tane in cui abitano molti altri leggendari, da esplorare in compagnia di altri giocatori. Il pass espansione sarà disponibile al costo di 30 euro.

Le terre innevate della corona e L’isola solitaria dell’armatura sono ancora in fase di espansione. Nel corso dei mesi riceveremo ulteriori aggiornamenti. La Nintendo Direct ha però annunciato un’ulteriore novità, questa volta in campo spin-off: Pokémon Mystery Dungeon Squadra Di Soccorso DX porterà su Nintendo Switch lo storico primo titolo della saga commercializzato nel lontano 2006.

Per tutte le novità riguardanti Pokémon, continuate a seguirci!