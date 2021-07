I Maneskin si esibiranno al Circo Massimo in un concerto-evento (info e biglietti)

I Maneskin, tra i 15 artisti più ascoltati al mondo su Spotify, annunciano oggi uno speciale concerto-evento nella prestigiosa e storica cornice del Circo Massimo di Roma, previsto per sabato 9 luglio 2022.

Il meritato trionfo di questi mesi si tramuterà in un tour eccezionale che li vedrà sui palchi dei più importanti Festival europei a fianco dei grandi nomi della musica mondiale.

Oltre a riabbracciare l’amato pubblico internazionale che li acclama a gran voce, i Maneskin si esibiranno per la prima volta nei principali palazzetti italiani con un tour di 13 date tutte sold out, previste per quest’inverno e il prossimo anno nei palasport.

A queste date si aggiunge il concerto evento di sabato 9 luglio 2022 nel simbolo di Roma per eccellenza. Al Circo Massimo ci sarà dunque un evento realizzato in collaborazione con Rock In Roma.

I biglietti sono disponibili su vivoconcerti.com dalle ore 11:00 di mercoledì 28 luglio 2021. E dalle ore 11:00 di lunedì 2 agosto 2021 in tutte le rivendite autorizzate.

Continua il successo dei Maneskin

Dopo aver scalato le classifiche internazionali i Maneskin tornano trionfanti nella città che li ha visti nascere, per un prezioso appuntamento in una delle venue più ambite di sempre. Il Circo Massimo di Roma, a pochi minuti da Via del Corso, è lo scenario delle esibizioni live in strada che hanno segnato i loro primi passi.

L’annuncio è arrivato durante l’evento di assegnazione alla band dell’onorificenza Lupa Capitolina. Si tratta del massimo riconoscimento romano per i personaggi illustri che si sono distinti nel campo della cultura e società.

Victoria, Damiano, Thomas e Ethan hanno battuto ogni record conquistando la prima posizione della Top 50 Global Chart di Spotify con il brano Beggin. I Maneskin sono inoltre la prima band italiana della storia con due singoli contemporaneamente nella UK Singles Chart.

Il loro ultimo video I WANNA BE YOUR SLAVE ha ottenuto in sole 24 ore 6,7 milioni di visualizzazioni. Un risultato incredibile che sancisce un nuovo primato italiano sulla piattaforma.