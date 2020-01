Piccole Donne: da oggi al cinema il film di Greta Gerwig

Esce oggi al cinema Piccole Donne, atteso adattamento firmato Greta Gerwig del celebre romanzo di Louisa May Alcott. Ideato a partire dal libro e da materiale inedito della scrittrice stessa, il film rappresenta la seconda prova dietro la macchina da presa della regista dopo il successo di Lady Bird.

Forte di un cast potente, che spazia dai giovanissimi fino ai mostri sacri come Meryl Streep e Laura Dern, Piccole Donne si propone di riportare sullo schermo una storia tutta al femminile con un’ottica che guarda alla contemporaneità. Secondo la Gerwig, la tanto amata storia delle sorelle March – quattro giovani donne ognuna determinata a inseguire i propri sogni – è infatti al tempo stesso intramontabile e attuale.

Il cast del film:

In Piccole Donne vedremo un cast molto interessante guidato dalle quattro giovani protagoniste che interpretano le sorelle March. Tra loro vi è Jo, alter ego della regista stessa, interpretata da Saoirse Ronan alla sua seconda collaborazione con Greta Gerwig. Insieme a lei Emma Watson, nei panni della maggiore Meg, oltre a Florence Pugh ed Eliza Scanlen che sono rispettivamente Amy e Beth.

Le ragazze saranno affiancate anche da Timothée Chalamet che interpreta Laurie, vicino di casa innamorato di Jo. Anche lui è qui alla sua seconda collaborazione sia con la regista sia con Saoirse Ronan. A fianco a loro anche Laura Dern e Meryl Streep, rispettivamente nei panni di Mrs. March e di zia March.

Il romanzo:

Considerato uno dei classici della letteratura per ragazze ormai da generazioni, Piccole Donne racconta la storia di quattro sorelle a partire dalla Guerra di Secessione statunitense, momento in cui il loro padre parte verso il fronte, fino alla loro età adulta. Storicamente diviso in due volumi nell’edizione italiana, Piccole Donne e Piccole Donne Crescono, il libro originale non presenta tuttavia questa caratteristica. Fu pubblicato per la prima volta nel 1868.