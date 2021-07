Laboratorio Nintendo Switch: la programmazione al centro dell’entertainment

Il nuovo “Laboratorio di Videogiochi” targato Nintendo mette l’accento sulla programmazione, elemento indispensabile per rendere godibili le esperienze digitali. Non a caso le soluzioni software sono anche al centro di altre esperienze di intrattenimento, che spaziano dalle tv ai giochi online, passando per gli smartphone di ultima generazione.

I videogames: Nintendo e i programmatori del futuro

L’azienda giapponese, leader nel campo dei videogiochi e delle console, ha da poco lanciato un progetto che dimostra l’importanza della programmazione in ambito games. Ecco dunque “Laboratorio di videogiochi”, titolo educativo sviluppato da Nintendo e pubblicato per Nintendo Switch nel 2021. La modalità del gioco, che prevede l’utilizzo dei principali linguaggi di programmazione visiva, con tanto di lezioni esplicative (“Duello Tra Sfere”, la prima, è scaricabile in versione demo) consente agli aspiranti sviluppatori di creare un vero e proprio game, grazie alla guida di personaggi chiamati “Nodon”, i quali sono dotati di una propria personalità e sono in grado di trasportare il provetto programmatore nella realizzazione del proprio sogno videoludico.

Un passo in più dunque, da parte del colosso nipponico, verso l’avanguardia e la sperimentazione in ambito software, confermata, nel tempo, dal successo di noti titoli come “Super Mario Maker” e “Nintendo Labo”.

Tra social, tv, casinò… e arte: l’evoluzione delle software house

L’importanza dei software, di cui Nintendo è tra i pionieri nel campo dei games, riguarda numerosi aspetti, che spaziano dalla godibilità grafica all’impatto del suono.

Si tratta di prestazioni essenziali da parte degli sviluppatori, che coinvolgono anche altri ambiti attivi nell’intrattenimento digitale e nei servizi collegati.

Partendo dalle sale da gioco presenti in Rete, nelle quali famosi software provider come NetEnt, Microgaming e Playtech rivestono un ruolo fondamentale: nei migliori casinò online certificati da ADM gli sviluppatori si occupano infatti di aspetti trasversali, che spaziano dall’ottimizzazione visiva e funzionale del gioco e arrivano alla sicurezza dell’utente, anche per mezzo di sistemi di RNG (Generatore Casuale di Numeri).

Gli stessi provider sono però attivi nel digitale anche grazie a proposte che riguardano il mondo della TV, e in particolare i servizi media center, come conferma, su tutte, la collaborazione tra Ubisoft e Apple Tv, di nuovo insieme per il ritorno di “Mythic Quest”, serie comedy incentrata proprio sugli aspetti della programmazione in ambito videoludico.

Le evoluzioni dei software, sempre al passo coi tempi, hanno però ormai conquistato anche il mondo dei social, come attesta il possibile ingresso, svelato dallo sviluppatore e leaker Alessandro Paluzzi, delle “Exclusive Stories” di Instagram, le quali, come servizio a pagamento e sulla scorta del “Super Follows” di Twitter, permetteranno agli utenti di pubblicare vari contenuti nei propri profili.