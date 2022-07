Pinocchio Netflix: trailer, trama e curiosità del film di Guillermo Del Toro

Pinocchio di Guillermo Del Toro è la personale rilettura del regista Premio Oscar per La forma dell’acqua del classico di Carlo Collodi che uscirà in streaming su Netflix a dicembre. Il film, realizzato interamente in stop-motion, è diretto da Del Toro insieme a Mark Gustafson.

Come preannunciato dal trailer questa è una storia che abbiamo già sentito raccontare tante volte, ma non in questo modo. La versione di Del Toro di Pinocchio sembra infatti che prenda solo come spunto il romanzo originale per poi andare a raccontare una storia che parla di lutto, di padri e figli, ma anche di magia.

Nel film Pinocchio è un burattino di legno che prende vita per riscaldare il cuore di Geppetto, un intagliatore del legno in lutto a seguito alla morte del figlio. Il burattino dovrà poi cercare il suo posto nel mondo.

Realizzato in stop-motion, Pinocchio uscirà in streaming su Netflix a dicembre in occasione delle festività natalizie. In lingua originale il film è doppiato da un cast d’eccezione.

Tra le voci che andranno a dare vita a Pinocchio, Geppetto il Grillo Parlante e altri iconici personaggi vedremo infatti Gregory Mann, Ewan McGregor, David Bradley, Tilda Swinton, Christoph Waltz, Finn Wolfhard, Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman.

Il romanzo di Collodi stato adattato innumerevoli volte, sia con versioni live action che animate. Quella più celebre è senza dubbio il Classico Disney del 1940 che, pur discostandosi moltissimo dal romanzo di Collodi, è riuscita a fissare nell’immaginario collettivo il burattino di legno. Disney ha in preparazione anche un live action che uscirà su Disney+ a settembre.

In Italia il film è stato portato sullo schermo da Roberto Benigni nel 2002 e l’ultima volta da Matteo Garrone nel 2020.

