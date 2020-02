Sono ore molto, molto difficili queste per il nostro paese. Come di certo avrete sentito ovunque, il temibile Coronavirus è arrivato anche alle nostre latitudini. La polmonite originaria di Wuhan in Cina si sta propagando purtroppo a macchia d’olio. L’influenza cinese ha costretto le autorità, dunque, a prendere tutti i provvedimenti del caso. Fra questi anche la cancellazione di tutti imminenti gli eventi live, concerti compresi. Anche se manca ancora l’ufficialità a riguardo, sembra che fra i live annullati ci sarà anche il tanto atteso concerto dei Pinguini Tattici Nucleari al Forum di Assago del 29 febbraio!

Pinguini Tattici Nucleari: ecco cosa vuol dire il nostro nome! | Sanremo 2020

Coronavirus e concerto dei Pinguini Tattici Nucleari cancellato: ecco tutto quello che sappiamo

Nelle scorse ore è stato diramato un comunicato eccezionale con il quale ben 6 regioni italiane (la Lombardia, il Veneto, il Piemonte, la Liguria, l’Emilia-Romagna e il Friuli) hanno confermato la cancellazione di tutti gli eventi da qui al 1 marzo. Questo dovrebbe dunque rispondere già a tutte le vostre domande relative ai prossimi eventi live ai quali avreste dovuto partecipare!

Fino a domenica prossima, insomma, qualunque evento sia esso sportivo, culturale o per l’appunto musicale non si potrà tenere per motivi di salute pubblica.

Ecco l’ordinanza:

Si annuncia la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura. Parliamo di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere cultura, ludico sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico.

Sono stati in tantissimi, ovviamente, a scrivere in DM su Instagram ai Pinguini Tattici Nucleari, chiedendo spiegazioni. La band, in realtà, non ha ad oggi conferme né in positivo né in negativo. Qui sotto trovate una delle loro recenti storie pubblicate su Instagram.

Nelle scorse ore, inoltre, un altro concerto molto atteso dei nostri lettori è stato cancellato. Stiamo parlando del live di Mabel, che si sarebbe dovuto tenere ai Magazzini Generali il 24 febbraio.

In ottemperanza con l’ordinanza della Regione Lombardia lo show di Mabel previsto per domani sera ai Magazzini Generali di Milano non avrà luogo.

I possessori dei biglietti potranno chiederne il rimborso, a breve nuova comunicazione riguardo il possibile recupero del concerto pic.twitter.com/0KV6hZw2CN — D’Alessandro e Galli (@diandgiconcerts) February 23, 2020

Vi informiamo, per completezza di informazione, che gli organizzatori contano di recuperare, dove possibile, i concerti e gli eventi cancellati. Per quanto riguarda quelli dei Pinguini Tattici Nucleari e di molti altri loro colleghi, in ogni caso, arriveranno di certo conferme già questo lunedì, 24 febbraio.