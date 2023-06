Pesci piccoli: la recensione della prima serie tv dei The Jackal

Con Pesci piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget i The Jackal debuttano con la loro prima serie tv portano sullo schermo la loro essenza. Quella spontaneità capace di mescolarsi a creatività e voglia di raccontare il presente che, ormai da diversi anni, li rende pressoché unici sul panorama dell’intrattenimento e della comunicazione.

I The Jackal tra realtà e finzione

Sì perché, come è noto, quella dei The Jackal è una delle prime realtà del nostro paese ad aver compreso quanto il mondo della comunicazione sia ormai ibrido e in costante mutamento. La loro è un’agenzia di comunicazione, ma loro stessi sono attori, comici e intrattenitori.

Raccontando la storia di una piccola agenzia di provincia, Pesci piccoli porta sullo schermo le dinamiche dei The Jackal che, tra realtà e finzione, riflettono su quello che al giorno d’oggi significa creatività, giocando con le citazioni di The Office e ricordandoci quanto, in un mare di squali, essere piccoli non sia un male purché non ci si scordi di guardare là fuori con curiosità e voglia di fare.

Un ritratto, quello di Pesci piccoli, che non è solo un inno alla loro amicizia ma che riesce a descrivere il rapporto dei Millennials e, sì, anche dei Gen Z con il mondo del lavoro con lucidità e intelligenza. Un mondo in cui è complicatissimo nuotare ma in cui il lavoro di squadra può davvero fare la differenza.

Di che cosa parla Pesci piccoli

Nell’epoca delle star di TikTok e di vite di successo incorniciate nei social, cosa c’è di bello nel fare ogni giorno una vita normale? E se questa vita normale si svolgesse in una piccola agenzia di comunicazione social? Ciro, Fabio, Fru e Aurora sono amici e colleghi immersi nel sottobosco digital fatto di brand provinciali sfigati e piccoli influencer tragicomici, ma anche fatto di gesti di amicizia, flirt tra colleghi e riti di gruppo. L’arrivo di una nuova manager declassata ma decisa a dimostrare il suo valore porterà un’ondata di novità, e insegnerà loro che anche un’esistenza normale, senza successi garantiti da milioni di follower, nasconde qualcosa di prezioso se hai gli amici giusti.

