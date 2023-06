Pesci Piccoli: intervista ai The Jackal Fru, Fabio Balsamo e Martina Tinnirello

In occasione dell’uscita su Prime Video di Pesci piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget abbiamo incontrato i The Jackal, ancora una volta insieme per la loro prima serie tv.

La serie, che si compone di sei episodi, arriverà in streaming sulla piattaforma l’8 giugno. Tra finzione e realtà, Pesci piccoli – che si ispira a molti aneddoti reali, racconta le vicende di una piccola agenzia digital che sogna in grande ma alla fine sopravvive tra clienti stravaganti e le difficoltà di una modesta realtà di provincia.

Intervista a Fru, Fabio Balsamo e Martina Tinnirello

Per i The Jackal il lavoro di squadra è tutto così come il sapersi rinnovare costantemente, pur facendo riferimento alla realtà che si conosce meglio. Questo è quello che ci raccontano Fru e Fabio, membri storici dei The Jackal che, in questa occasione e sul set dell’intervista, hanno anche dato il benvenuto a Martina Tinnirello che nella serie interpreta un’ambiziosa project manager che viene spostata dalla sede centrale dell’agenzia in cui lavora a una piccola sede in provincia.

Di che cosa parla Pesci piccoli

Nell’epoca delle star di TikTok e di vite di successo incorniciate nei social, cosa c’è di bello nel fare ogni giorno una vita normale? E se questa vita normale si svolgesse in una piccola agenzia di comunicazione social? Ciro, Fabio, Fru e Aurora sono amici e colleghi immersi nel sottobosco digital fatto di brand provinciali sfigati e piccoli influencer tragicomici, ma anche fatto di gesti di amicizia, flirt tra colleghi e riti di gruppo. L’arrivo di una nuova manager declassata ma decisa a dimostrare il suo valore porterà un’ondata di novità, e insegnerà loro che anche un’esistenza normale, senza successi garantiti da milioni di follower, nasconde qualcosa di prezioso se hai gli amici giusti.

