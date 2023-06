The Summer I Turned Pretty 2: ecco il teaser trailer della serie

Amazon Prime Video e Jenny Han hanno finalmente distribuito il tanto atteso teaser trailer di The Summer I Turned Pretty 2. La seconda stagione del teen drama più estivo di sempre è alle porte. La serie debutterà su Amazon Prime Video il prossimo 14 luglio.

The Summer I Turned Pretty 2: ecco il teaser trailer

The Summer I Turned Pretty 2: ecco cosa rivela il teaser trailer

Grazie alla distribuzione del primissimo teaser trailer della seconda stagione di The Summer I Turned Pretty siamo in grado di raccontarvi quanto la serie adatterà e rispetterà ciò che viene narrato nel romanzo della saga The Summer scritta da Jenny Han. Sappiamo che la seconda stagione dello show adatterà Non è estate senza di te, il romanzo più triste e drammatico della serie. Da quanto possiamo comprendere anche lo show seguirà queste vibes. Probabilmente la serie si ambienterà l’estate successiva rispetto a quella raccontata nella prima stagione ma, prima di farlo, lo show racconterà anche tratti dell’inverno successivo alla conclusione degli ultimi episodi.

La gioia che vediamo nei primi secondi del trailer non sarà destinata a durare a lungo e potrebbe essere solo il frutto del desiderio di Belly. Magari tutti i momenti felici sono sono un grandissimo sogno. La realtà nella nuova stagione di The Summer I Turned Pretty sarà molto più dura. Tra Conrad e Belly le incomprensioni non sono finite, così come non del tutto sbocciate sono le speranze di Jeremiah.

Ovviamente la colonna sonora del trailer porta la firma di Taylor Swift. Si tratta di August, canzone in perfetta armonia con il mood dello show.

Lo show debutterà solo su Amazon Prime Video a partire dal 14 giugno. Al day one esordiranno solo i primi tre capitoli. I restanti verranno pubblicati a rilascio settimanale ogni venerdì fino al 18 agosto.

