The Summer I Turned Pretty 2: domani uscirà il teaser trailer

Non dovremo attendere molto prima di dare un primo sguardo alla nuova stagione di The Summer I Turned Pretty. I profili social della serie tv di Jenny Han, in uscita solo su Amazon Prime Video il 14 luglio 2023, hanno rivelato che il primissimo teaser trailer di The Summer I Turned Pretty 2 verrà distribuito domani, 8 giugno 2023.

Ecco quando uscirà il teaser trailer di The Summer I Turned Pretty 2

dreaming of summer… and the teaser trailer tomorrow 💕 pic.twitter.com/sTeEr3idOm — The Summer I Turned Pretty (@thesummeritp) June 7, 2023

Tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione di The Summer I Turned Pretty

Quando uscirà la serie?

La seconda stagione di The Summer I Turned Pretty debutterà solo su Amazon Prime Video a partire dal 14 giugno. Al day one esordiranno solo i primi tre capitoli. I restanti verranno pubblicati a rilascio settimanale ogni venerdì fino al 18 agosto.

I titoli dei capitoli della nuova stagione

Prime video ha anche diffuso i titoli dei nuovi episodi della serie tv creata da Jenny Han.

Love Lost Love Scene Love Sick Love Game Love Fool Love Fest Love Affair Love Triangle

Il cast della serie

Nel cast troviamo Lola Tung, Jackie Chung, Rachel Blanchard, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Sean Kaufman, Alfredo Narciso con Colin Ferguson e Tom Everett Scott. al cast consolidato della prima stagione si aggiungono Elsie Fisher e Kyra Sedgwick.

Al timone della serie Prime Video troviamo gli showrunner Jenny Han e Gabrielle Stanton. Han, Stanton, e Karen Rosenfelt sono anche executive producer, insieme con Hope Hartman, Mads Hansen e Nne Ebong per wiip. La serie è una co-produzione Amazon Studios e wiip.

Potrebbe interessarti anche: